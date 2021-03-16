47名民主派因參加初選被控違反《國安法》下的串謀顛覆政權罪，至今僅11人，即劉偉聰、呂智恆、楊雪盈、林景楠、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、施德來及李予信獲准保釋。不見天日的歲月，或許很漫長，《蘋果》邀請牆外的人將思念化為家書，默默向被囚者打氣。

Ben,

記唔記得我同你及區諾軒，同期出道，同期當選，甚至係同年齡當選？

記得有一日，你笑住同我講：「我哋三個仲未影過一張合照喎！」我笑咗一笑，然後就走咗，唔係因為我「寸」或者「高傲」，而係本身我就係有性格障礙，我就係驚同其他人混熟、永遠會對「同行」充滿戒心，假面具總係掛喺臉上。但阿Ben你永遠對我伸出善意嘅手，約我下午茶；搬去馬鞍山後又探訪我辦事處，想多個朋友，我係知道嘅。

近日睇親47人案嘅新聞，我同辦事處同事好多時都會忍唔住喊，入面有好多我哋嘅朋友；Ben，我哋之後一定要好好坐低，仲要影一張咁多年嚟都影唔到嘅合照，除此之外，承諾終生請你哋食下午茶，因為身為香港人嘅我，是欠你哋嘅。

沙田區議員麥仔

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