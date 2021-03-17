新任廣播處長李百全上任不足3周，即出手閹割多個港台節目，包括抽起禁播《議事論事》、《香港故事》等，但李一直拒絕交代原因，亦不願出席員工大會。記協今日向李百全發公開信，要求李向員工及公眾告知有關抽起節目的標準，以釋除公眾疑慮，亦憂慮港台員工因擔心表達言論或意見時會違反法例及守則而噤聲，要求李百全或管方澄清。

記協在公開信指，從港台工會聲明得悉，香港電台近日接連出現節目被臨時抽起的情況，港台發言人就事件回覆查詢時僅簡短指出，是回應早前發表的檢討報告建議及保障節目符合《港台約章》及《守則》的要求，沒有具體指出被臨時抽起的節目有何問題。

記協指臨時抽起的做法較為罕見，會引起令公眾揣測是否與政治因素有關，故致函李百全，希望港台作為公營廣播機構，能夠向員工及公眾解釋該些節目不符合《約章》的部份，讓員工可以繼續製作有質素的節目， 回應公眾的合理期望。

公開信強調，港台員工當中不乏資深新聞工作者，明白製作節目須按照《香港電台約章》及遵循《節目製作人員守則》，節目製作都經過專業程序，有一貫的做法，但節目臨播出之際突然被抽起，而管方沒有具體指出節目所涉的問題，員工及公眾都難以理解所依據的準則。

記協質疑，被抽起的節目當中亦有部份被指不夠「體面」，但管方同樣沒有透露準則，令員工感到困擾，李百全對《約章》或《守則》的理解，與員工一直以來的理解是否有重大差異，擔心長此下去員工會感到無所適從，窒礙節目的製作；連串抽起節目的變動，亦難免令人疑惑，是否反映處長認為港台一直以來製作的節目或內容不符合《約章》或《守則》？記協促請處長向員工及公眾告知有關標準，以釋除公眾的疑慮。

港台員工有指收到「提示」，不可對外透露節目資訊，否則會被視為違反《官方機密條例》。記協指若事件屬實，將令港台員工因為擔心表達言論或意見時會違反法例及守則而噤聲，促請李百全或管方作出澄清，以免引起更多的誤會。

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