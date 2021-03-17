政制及內地事務局局長曾國衛今天下午向立法會首、二讀，要求區議員宣誓擁護《基本法》和效忠香港特區的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》。他形容，雖然修例草案的條文很多，但根本原則只是準確落實宣誓規定，貫徹「愛國者治港」。有區議員表明，會按新規定宣誓，不希望議席隨便落入建制派陣營。

曾國衛表示，今次修例內容包括解釋擁護《基本法》的提述，參照《國安法》、人大就議員資格的決定、法庭有關判決，列出6項正面清單和9項負面清單；引入區議員須宣誓的規定；明確宣誓要求，例如要符合程序儀式，若不真誠、不莊重或故意讀出不同字眼則宣誓無效；劃一監誓人安排；完善處理違反誓言的機制；加入參選限制，若曾因拒絕宣誓被DQ、違反誓言等，5年內不能參選。

曾國衛稱，宣誓是治港者和公職人員的基本要求，雖然今次修例涉及的條文很多，但根本原則只是準確落實宣誓規定，貫徹「愛國者治港」，使一國兩制行穩致遠。曾國衛首、二讀草案後，草案會交內務委員會決定，是否就草案成立法案委員會審議。

曾國衞早前曾指，一旦修例獲通過，去年參加立法會選舉時被DQ的4人，包括梁晃維、袁嘉蔚、鄭達鴻及岑敖暉會即時喪失議員資格，政界有傳涉違《國安法》的區議員也會被DQ。

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