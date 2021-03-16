【本報訊】武漢肺炎肆虐逾年，失業問題持續，統計處公佈經季節性調整的失業率由去年11月至今年1月的7%，推高至去年12月至今年2月的7.2%，期內就業不足率亦由3.8%增至4%，為沙士後高位。縱然最受疫情打擊的餐飲服務活動失業率微跌，惟大多數行業情況惡化，尤其進出口貿易業、教育業，及藝術、娛樂及康樂活動業等，顯示失業情況正擴散至其他行業。

期內總就業人數下跌逾兩萬人至大約363萬人，總勞動人口大約387萬人，減少約1.23萬人，失業人數增8,300人至26.16萬人。大多數主要經濟行業失業率均上升，進出口貿易業、郵政及速遞活動、教育業，以及藝術、娛樂及康樂活動業失業情況惡化，其中藝術、娛樂及康樂活動，失業率大增2.5個百分點至12.9%；郵政及速遞活動失業率亦增1.8個百分點至7%；批發則增1.4個百分點至6.3%。

學者指經濟差料失業率續升

住宿服務、零售、教育及進出口貿易等行業失業率微升0.1至0.2個百分點；另一邊廂，持續受疫情打擊的餐飲服務活動失業率由14.7%跌至14.1%，政府今年2月放寬堂食四人一枱。就業不足率方面，上升主要見零售、餐飲服務活動，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

從事進出口貿易運輸的張先生指出，業界主要是自僱人士，通常按工作或逐日支薪，以他駕駛客貨車為例，過去他由每日近十單生意，跌至現時只有最多一、兩單，還要支付車輛成本。張先生指，最差曾月入不到2,000元，「環球疫情未改善，進出口船期甩得好勁，令收入差上加差。去年第二輪抗疫基金一架車派咗一萬蚊，但幫補唔到啲乜。𠵱家賺啲錢畀晒部車，自己都唔夠食」。

藝術、娛樂及康樂活動失業率惡化，排舞師Meggie大嘆過去一年近零收入，目前只靠積蓄過活。現時練舞場所關閉，亦礙於限聚令不可多於四人一班，「大家亦怕做運動除口罩，所以連上堂都停埋」。

教育行業期內失業率由4.7%升至5.1%，香港幼兒教育工作者工會主席楊家豪表示，過去年因應疫情，不少幼教教師被辭退或扣減薪金，到年底至今年2月期間因未有明確復課時間表，就業情況未如理想。他稱復課後幼稚園招聘常額教師職位增加，「但求職嘅除咗畢業生，仲有去年被辭退嘅資深老師」，造成僧多粥少情況。

勞工及福利局長羅致光表示，由於疫情尚未完全受控，加上旅遊業仍冰封，勞工市場在短期內仍面對挑戰。中文大學商學院客席教授冼日明指出，聖誕及農曆新年等主要銷售月份過去，疫情仍未完全受控，失業範圍更由餐飲業擴散至其他與人有密切接觸的行業，如補習、旅遊等，經濟全面轉差。他預計未來失業率會繼續上升，「亦會產生連鎖反應，令整體本港消費力下降」。