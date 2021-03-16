【本報訊】港府抗疫不力，亂封區顯藥石亂投本色。網站Webb-site昨發文批評港府現時對中國以外國家入境人士的21天隔離政策超出實際需要，指台灣等控疫較好的國家亦只要求檢疫14天，質疑本港檢疫期過長，不符合《基本法》保障港人出入境自由，批評不合憲。有醫生指各地防疫策略不同，21天檢疫期是針對變種病毒較長的潛伏期。有律師則指有關說法概念上或成立，但實際上難證明多出七天會違反人權。

由獨立股評人David Webb創辦的網站Webb-site昨發表文章，形容港府檢疫法例為「危險、不理性、不合憲」，指對比抗疫較成功的台灣和新西蘭，兩地對入境人士的檢疫要求僅為14天，指如抵達當地第14日檢測陰性的個案仍會帶來風險，需要延長檢疫，則有關地方應已出現疫症爆發，質疑21天檢疫期過長。

指禁飛令「不理性」

對於港府對英國、愛爾蘭、南非和巴西實施禁飛令，防止輸入變種病毒，文章形容舉措「不理性」，除因台灣和新西蘭沒有推出有關禁令外，意大利和法國亦有分別18%和25%的新增個案屬英國變種病毒，惟有關國家未被港府一併納入禁飛。

文章又引用法庭案例指，當法律限制《基本法》所保障的權利時，必須合乎憲制相稱性，與正當的目的相關且不會超越目的所需，而該目的亦必須具足夠重要性，以限制基本人權。文章進一步指《基本法》保障香港居民享有出入境自由，14天檢疫在外地已顯示足夠，21天檢疫明顯超出需要，而禁飛令亦未能阻止變種病毒從其他國家入境，兩項措施皆不合憲。文章續指政府引用《預防及控制疾病條例》訂立檢疫措施，惟法例列明有關疾病必須有大可能引發大量死亡個案，而香港現時相關死亡人數約200人，對比年均五萬人死亡，質疑未符合法例要求。

律師：概念成立

律師莊耀洸表示，額外七天檢疫期不合憲在概念上成立，但實際上法庭會考慮醫生專業和程序，若政府有諮詢醫生意見，法庭一般會傾向尊重行政機關決定，要證明違憲並不容易，「佢可以話香港疫情嚴重，或者香港好擠迫」。

人民觀察成員王浩賢認為，各地政府可自行制訂防疫政策，國家安全和公共衞生均屬限制自由的正當原因，雖然21天檢疫期較大部份國家長，但未見是刻意和不合理延長檢疫期，加上「封關」亦屬市民訴求。但他指政府禁止某地飛機入境後，有責任保障港人自由出入境的權利，故須考慮以包機接回願意返港的滯留港人。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，21天檢疫期是因變種病毒潛伏期較長，且過往亦有在第19天才發現的個案。他指台灣和新西蘭個案一直偏低，輸入個案後有能力較快追蹤堵截，但本港抗疫曠日持久，社交距離措施的效能因抗疫疲勞處於臨界點，認為在關鍵階段不應放鬆「外防」。他認為本港應派專機接回英國等禁飛國家的港人，「好過佢哋去第三國家再回港」。

本報向食物及衞生局查詢事件，至截稿前未獲回覆。

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