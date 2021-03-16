【本報訊】公營房屋供應不足，一般申請者平均要輪候5.7年才可上樓。為增加房屋供應，政府擬在流浮山天華路興建約4,000個公營房屋單位，項目將分兩期發展，預計要到2030至2032年才落成入伙。

第一期料2030年落成

根據規劃署向元朗區議會提交的文件顯示，流浮山天華路公營房屋發展計劃位處天華路以北、天影路以西及沙江圍仔以東，位置鄰近天恩邨及天華邨，擬議發展用地面積約為3.7公頃，計劃興建5座大廈、可提供約4,000個公營房屋單位及幼稚園、商舖、停車場及社區福利設施。當局指第一期最快2030年落成入伙，第二期則要2032年才入伙。

文件指出，有關用地現在分別劃為「住宅（丙類）」地帶、「綠化地帶」及「政府、機構或社區 」地帶，當局建議將用地改劃為「住宅（甲類）」地帶，土木工程拓展署已委託顧問進行工地平整和基礎設施工程的可行性研究。

規劃署亦向區議會交代元朗橫洲，以及屏山北近天慈路的兩個公營房屋發展計劃。其中橫洲餘下公營房屋發展的地盤位於福喜街以西，元朗工業村以南及髻山以東，擬議發展用地面積約為 12 公頃，預計可興建13座大廈，提供約1.3萬個公營房屋單位，料2033年入伙。

至於屏山北、近天慈路的公營房屋發展計劃則位於朗屏山北部、天水圍新市鎮及天慈路以東，蝦尾新村以北及髻山以西，擬議發展用地面積約9公頃，料可興建約9,000至9,500個公營房屋單位，並提供社會福利設施及公共交通交滙處。