本港今日錄得11宗確診，8宗屬本地感染，其中2宗源頭不明個案，包括一名於灣仔船街頂旺大廈「Mr Brown」酒吧的酒保，他居於西環均益大廈第三期B座，過去7日內曾住香港富薈上環酒店，兩個住處的居民均須強制檢測。政府晚上正式刊憲，宣佈封西環均益大廈三期強檢，該處毗鄰的中聯辦及西區警署則未受影響。

目標周四早上7時完成行動

政府刊憲前，警員已在均益大廈三期拉起橙帶，禁止住客離開；附近一帶的食肆、酒樓亦陸續關閉，只有24小時洗衣店仍有營業。至晚上7時15分，政府發稿宣佈於均益大廈第三期封區，被封居民須接受強制檢測。政府解釋，由於均益大廈第三期近期出現確診個案，加上上述大廈樓齡較舊，劏房情況普遍，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定封區並強制檢測，並要求受檢人士於周四凌晨2時前檢測，目標是在周四（18日）上午約7時左右完成行動。

政府已於封區範圍內設臨時採樣站，陸續有居民排隊檢測，但現場所見，由於空間較狹窄，排隊人士未有保持適當距離，恐增加傳播風險。

區議員、街坊轟封區檢測無效用

西營盤區議員黃永志表示，下午已有居民反映見到當局已有部署。他說，街坊大多屬勞動階層，7時半至8時已上班，質疑「有無可能準時7點鐘完成」，故已向在場人員查詢若未有陰性結果，可否有索帶提供再獲放行；加上大廈有很多長者居住，若有長者行動不便，或未能落樓檢測，惟有關問題仍有待民政署回覆，認為安排上欠清悉。

他續說，「咁樣封區有時多此一舉」，因為確診者不一定在樓層間感染，可能是工作或朋友間感染，但政府以大廈作為單位全幢封做法奇怪，做好追蹤反而更好。

均益大廈住客邱小姐表示，封區消息突然，「落車就見到封區」，故要趕忙為家人準備外賣。她認為封區沒有很大效用，「之前都有封區都係零確診，未必做到用意」，認為早少少宣佈會好好多。有均益大廈居民剛好買外賣回家，始發現被封區，認為政府公佈得太突然，應提早宣佈。

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