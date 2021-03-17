民間集會團隊去年1月在中環舉行「天下制裁」集會，中途遭警方腰斬，其間六旬司機被指襲擊速龍警員，遭多名警員制服拘捕，頭破血流，同年8月他被裁定襲警罪成，判監一個月。司機今於高等法院就定罪和判刑提出上訴，指找到新證據，可證當日出庭作供的兩名警員「表面信誓旦旦，其實並非實情」，上訴人非但沒有襲警，反遭警員叉頸，要求法官准許呈遞新證據。惟法官陳慶偉指，案發日中環發生的情況「亂晒籠」，屬本案背景，法庭必須考慮，將案押後下月15日宣判上訴結果。

上訴人施振英（61歲）的代表大狀陳詞稱，原審裁判官香淑嫻裁決時指兩名作供警員完全沒有仗用任何武力，遑論過份武力，惟上訴人找到新證據，包括影片與照片，對法庭定奪真相極具作用，要求法庭接納上訴方呈遞作新證據；他解釋是在審訊完結後才發現新證據，若一早找到「仲邊有人會面對刑事審訊，都將極度明顯對自己有利嘅證據收起唔用?」

他指，兩名作供的警員作供聲稱沒有採用武力，但其實防暴驅趕在場人士後，上訴人因遭警員叉頸，於是出於自然反應用手撥開，惟警員卻一湧而上，將上訴人按在地上，並有警員以胡椒噴劑的罐身擊打其頭部，致血流披面。大狀指，從新影片可見，「警方完全沒有動粗」的說法與事實不符；警員將上訴人流血形容為「紅色液體」，更是牽強。

大律師稱，警員在庭上作供信誓旦旦，但長3分20多秒的片段顯示的，才是反映當時事實，更謂若裁判官有觀看片段，定必不會形容兩名警員誠實可靠，新證據絕對可打擊定罪的安穩性。

控方指有關片段和相片審訊時已存在

律政司一方反對新證據呈堂，並質疑有關片段和相片早於審訊時已存在，甚至是與原審時所用呈堂片段同一源頭，若法庭同意接納上訴人將之呈堂，日後審訊的辯方，未必會盡其所能預備案件，定罪後才作補救，此舉將浪費法庭時間，亦非恰當做法。

控方更指，上訴人案發時於警方進行驅散期間，仍慢條斯理，阻礙警方行動，其後又非常猛力將警員搭在其肩上的手撥開，其他警員才上前制止，呈堂片段也看到上訴人手部由下向上揮動，大致與警員形容他有用雙手推警員胸口的內容脗合。

控方進一步稱，上訴人原審時指控警員向他揮動警棍，從未提及叉頸，警員無法就此作回應，亦沒有證人反證到底有否此事發生。

法官陳慶偉亦質疑上訴方當日稱遭警方揮動警棍，今日卻提出被警員叉頸，反問上訴方叉頸之說是否與當日的指示不符。大狀解釋當時事情突如其來，而且當日辯方陳詞是指上訴人受到警方壓力，出於自然才撥開對方。但陳官不以為然，稱「唔係好覺得係自然反應」。大狀亦稱去年1月19日案發當天的大型示威活動，最初是獲警方發出不反對通知書，陳官指後來警方已腰斬活動，中環情況更「亂晒籠」，「成條花園道都係人」。陳官重申，案發日整天發生的事，屬本案背景，法庭必須考慮。案件押後宣判。

【案件編號：HCMA250/20】

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