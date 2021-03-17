一群中文大學校友早前聯署要求中大校友評議會召開特別會員大會，討論和表決譴責中大校方打壓中大學生會的議案。聯署發起人收到評議會常務委員會主席林偉雄回覆，指聯署需要填寫指定聯署表格才有效，拒絕接納其遞交的聯署。發起人指相關章程和規則並無此要求，質疑常委會的做法違規和越權，惟為免常委會再藉故拖延，呼籲校友再簽署和遞交常委會提供的聯署表格。

發起聯署的中大校友捍衞院校自主關注組在社交網站發帖，稱收到常委會主席林偉雄回覆，指召開特別會員大會須填寫指定表格。關注組認為有關要求完全不合理，因評議會章程和會議規則均無此規定，質疑常委會此舉違反章程。關注組稱正與常委會周旋，但為免再耽誤處理，呼籲校友在今明兩天內再填寫和簽署表格交回。

關注組成員、第30屆中大學生會副會長馮家強接受《蘋果》查詢稱，評議會的官方網頁並無相關表格，表格是林偉雄透過電郵給他，已經以電郵聯署早前參與聯署校友，由於知道常委會將開會，希望校友盡快填寫和簽署表格交回，「唔想畀藉口佢哋拖」。

關注組直斥常委會越權 主席林偉雄閃縮逃避

馮家強質疑，常委會此舉是無理拒絕符合會議規則的要求，屬於越權的行為。馮表示，他仍正詢問常委會何時公佈過這張表格、何時公佈過聯署須依照這張表格，以及常委會以甚麼理由拒絕接納周一遞交的聯署，但評議會主席林偉雄皆以閃縮的態度沒有回應。

中文大學校方早前發出聲明，指新當選的中大學生會內閣「朔夜」針對國家安全的言論可能違法，且對大學作失實指控，決定暫停代收學生會會費、暫停學生會在校內委員會的職務，並停止提供行政及場地支援。中大校友捍衞院校自主關注組呼籲校友聯署，要求中大校友評議會按章召開特別會員大會，討論和表決譴責中大校方做法的議案，並要求校方收回聲明和撤回決定，以及交代校長段崇智在發出聲明前是否曾與教育局局長楊潤雄會面討論。

《蘋果》已電郵中大校友會評議會查詢，正等候回覆。

相關表格連結

交回方法：

1. 電郵至fungkakeung@gmail.com；或

2. WhatsApp / Signal 至 90211356

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