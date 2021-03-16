【本報訊】健身室群組禍延多間國際學校，有學生需全班送往檢疫中心隔離。香港美國商會昨公佈一項對於兒童臨時隔離檢測的意見調查，約八成受訪會員擔憂孩子被隔離，沒有成人看管，有約六成人表示若政策恒常化，將考慮離開香港，商會促請政府加強未成年人隔離政策的透明度。

香港美國商會周日及周一向會員進行調查，共收到239人回覆，佔總成員人數17%。商會表示，政府近日突擊隔離部份學校整班學生，甚至包括幼兒遊戲班兒童，認為措施不合理，引起部份會員強烈不滿，商會建議政府加強未成年人檢疫安排的透明度。

指政策不清引起焦慮

調查詢問會員，會否擔心整班學生被送到政府檢疫設施隔離，非常擔心的佔59%，有些擔心的佔22%，有家長想知道隔離營中成人監管的安排，亦有人認為把孩子關在隔離營，會對他們造成精神創傷；只有19%人不擔心。

至於對隔離政策的關注，近兩成人不清楚隔離時間及安排，53%受訪者認為這對孩童來說太艱難且不合理，18%受訪者表示擔心，但認為隔離可以合理阻止擴散。有回應質疑政府似是隨機安排，沒有明確指示父母可否陪同入營；有人建議小學或更年幼的孩童應留家隔離。

調查又顯示，如果政府把孩童隔離變成固定政策，54%受訪者表示將影響其留港決定，46%受訪者則說不會影響。有受訪者透露，已經有員工因為這政策而偕家人離港，「清零是不切實際的，政府政策不清晰導致社會不必要的焦慮，甚至『密切接觸』的定義都模糊不清」。

特首林鄭月娥昨行政會議前見記者，被問及對美國、瑞士及英國領事館紛紛對子女隔離期間與父母分離表達擔憂，她稱每個人在防疫措施面對都是平等，密切接觸者方面，同住一單位的家庭成員，即使沒有病徵，都會被送往隔離檢疫，強調不會將年幼孩子獨自隔離，或讓其他親戚朋友與孩子送往隔離，醫院會為父母和孩子作適當安排。