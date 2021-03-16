【7.21元朗黑夜】

【本報訊】7.21白衣人暴動案昨審至第17日，雖然早前多名證人均供稱曾有警員到場，有市民指罵警員，亦有警員護送傷者離開，但控方表示毋須傳召任何警員出庭作供，即可完成控方案情，確認本案為「無警審訊」。有律師形容控方做法「極罕見」，強調在刑事程序中，任何資料都應該得到法庭驗證，盡可能拼湊出真相，「究竟係因為冇在場，定係擰轉面乜都睇唔到？」

控方日前曾透露將傳召的警察證人牽涉認人，警員將講解如何從不同片段中辨認各被告。辯方提出，若警員案發時不在場，其證供必會是「傳聞證據」，因他沒親身認知被告樣貌和服飾。控方引用英國案例反駁，如片段足夠清晰、警員已花時間看片，亦可如此辨認被告。法官葉佐文一度指，辯方不會爭議負責剪接的警員移花接木，故可能毋須盤問他。控方今表示毋須傳召有關警員，改以書面口供呈遞處理。首被告王志榮（55歲）的大狀曾提出修改承認事實中有關警員認出被告的字眼，惟葉官最終提出同以書面方式處理爭議，指明是警方「指稱」。

證人曾稱有指揮官現身

早前作供的證人L首稱見過警察，指站內曾有白衣女子倒地，他留守女子身旁至警員出現，有「白衫」指揮官曾經現身，其後與同袍在晚上11時許往英龍圍方向離去。證人N及O日前均供稱，曾在近J出口的元朗站大堂，目擊有市民指罵到場警員，怒斥他們姍姍來遲。N和O亦看見有警員抵達西鐵站廁所，其後護送傷者離開；N稱曾收到朋友通知，指警員到場後又離開。惟控方並無傳召上述任何警員。

律師陳惠源指不傳召警員作證，通常見於警員不在場的案件，如交通罪案、高空擲物案，形容「無警審訊」在同類案件中極為罕見，「因為警察通常都係第一身記錄，拘捕、接受投訴⋯⋯必定有牽涉在內。」陳反問：「究竟係因為冇在場，定係擰轉面乜都睇唔到？」

對於有警員曾到場，但沒被傳召出庭，陳強調在刑事程序中，任何證供都應該得到盤問，「（警員）見唔見到都係資料，都必定應該經過法庭驗證，盡可能拼湊出接近真相的結果。」陳續指，控方擁有最多的經驗和資源，選擇傳召與不傳召必然有其原因，「就留待律政司同香港人解釋。」

大律師陸偉雄指出，是否傳召警員取決於控辯雙方的同意基礎，「總會有啲警員接觸到被告，不過如果辯方同意到，唔需要傳召都常見。」至於目擊事件的警員證人，陸則指：「視乎當時有冇警員在場⋯⋯如果有到場但睇唔到（案發經過），咁佢哋就冇價值。」

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20