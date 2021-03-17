本港今日（17日）初步確診約10宗武漢肺炎，約3宗源頭不明，衞生署在疫情記者會預先公佈3宗無源頭個案詳情。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，其中一名是葵涌上班族，發病影響嗅覺，2日後求醫。醫生叫患者檢測，但患者疑輕視病徵沒遵從，拖至發病後10日開始氣促才檢測。

●在葵涌上班市民，3月6日已有嗅覺問題，2日後求診。醫生曾提出做檢測，惟患者沒有遵從，至16日更開始有氣促。他發病後曾與其他人食飯，中心亦會跟進其接觸史。

●旺角諸聖中學男生，在太子大南街144號居住，3月12日不適，同日最後上課。如患者最終確診，該間中學將要強制檢測及停課14天。

●太古港島東中心證券商36歲IT職員，居於將軍澳日出康城領都9座。患者每周2次到鰂魚涌多盛大廈12樓的Joint Dynamics健身室健身，最後一次去是3月10日。健身室須關閉清洗，員工亦要接受測試。衞生署會追蹤患者發病前7日曾接觸的人。

本港另有一宗懷疑已康復的個案，未定是否確診。患者在荔枝角昌隆工業大廈做工程師，住荃灣綠楊新邨，3月4日喉嚨痛。張竹君指，患者較早前檢測不確定，送院再做檢測仍不確定，至3月10日檢測呈陰性，但驗出抗體。該名工程師曾到荔枝角瓊林街地盤工作，較早前曾去元朗山水盈地盤，會再檢視有否傳播風險。

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