政府公佈《香港電動車普及化路線圖》，目標2035年或之前停止新登記燃油私家車，2050年前達至車輛零排放。政府表示，《路線圖》主要規劃電動車充電網絡，預計2025年全港私人充電設施數目會增至15萬個，亦會研究要求未來新建私人樓宇停車位必須配備充電基建。

料2025年私人充電設施增至15萬個

環境局局長黃錦星表示，現時每8輛新私家車，只有1輛是電動車，目標2035年的新車可達至百分百為電動車。黃錦星預計在政府鼓勵及資助措拖下，2025年全港私人充電設施數目將增至15萬個，公共充電設施則增至5,000個。政府亦會研究要求未來新建私人樓宇停車位必須配備充電基建，並要求新發展區的公共運輸交匯處提供指定充電位。

政府亦計劃2025年起在政府停車場徵收充電費，黃錦星表示，現時政府停車場提供免費充電服務，認為做法未能善用現有車位，故政府希望牽頭收費，逐步將充電服務市場化。黃錦星稱，現時未定下具體收費水平，政府會檢視外國做法，相信收費水平將會是「相對優惠」。

計劃10年內將部份加油站轉型為充電站

政府又計劃於5至10年內，將部份加油站及加氣站轉型為充電站。環保署副署長馮浩然表示，長遠是計劃將所有加油站全面轉型，形容措施是「重中之重」，但轉型過程需時，現階段未能確定何時實現目標。

巴士、小巴等商用車方面，政府計劃約2025年才制定推行電動商用車具體時間表及方向。馮浩然解釋，政府早於2012年撥款資助巴士公司添置36架單層電動巴士作先導試驗計劃，他認為現時巴士續航力及電池已較數年前更能切合乘客需要，相信巴士公司將會有更大動作添置電動巴士。馮浩然表示，政府已批出撥款，資助巴士公司添置雙層電動巴士，預計明年可落地試用，又稱預計2023年開始試驗電動小巴。

至於電動車電池回收方面，政府會爭取在未來數年立法推行生產者責任計劃，亦會把推廣電動車電池二次應用列入低碳綠色科研基金的優先研究主題。

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