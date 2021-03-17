武漢肺炎疫情下全球旅遊業停滯，港人轉戰本港山野，行山遠足熱潮導致意外頻生。保安局回覆立法會議員質詢時指，根據消防處紀錄，去年山嶺搜救召喚共有602宗，事故中傷亡人數共有323人，當中11人死亡，召喚宗數比2019年激增近2倍，創近10年新高。而政府飛行服務隊去年參與山嶺搜救的直升機多達885飛行架次，亦比2019年多一倍。飛行服務隊於過去3年，執行每個山嶺搜救行動平均需時約一小時，每小時直升機出勤的維修和燃料費合共約7萬元。

消防處指，因應近年大嶼山區內的山嶺意外事故不斷增加，處方今年2月在大澳消防局成立第7支攀山拯救專隊。目前攀山拯救專隊共有200名隊員，分別派駐各山嶺活動熱門地點附近的消防局。專隊隊員均須接受進階攀山拯救技術訓練，內容涵蓋野外定向、繩索拯救、大範圍山嶺搜救策略，和在極端天氣下執行救援任務等。

3年僅9人以「遠足留蹤」獲救援

保安局指，該局的「保安一站通」及漁護署的「郊野樂行」流動應用程式均設有「遠足留蹤」服務，遠足人士可把位置紀錄儲存於香港通訊業聯會的服務中心，一旦發生意外，搜救人員便可根據流動電話號碼搜尋失蹤者位置，提高山嶺搜救行動的效率。但過去3年，透過「遠足留蹤」服務而獲取山嶺失蹤者位置資訊的救援個案只得9個。

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