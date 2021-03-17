本港最新失業率飆升至7.2%，是2004年以來新高。政府統計處數據反映，「保就業」計劃完結後，去年12月至今年2月失業大軍增加8,300人，總人數多達26.2萬；就業不足人數亦上升6,400人，共有15.46萬人。勞工及福利局局長羅致光今出席立法會回應質詢，有議員提及，疫情下不少僱員被迫放無薪假，港府卻未有措施助就業不足人士度過難關；羅卻指，無薪假安排其實反映市場有靈活性，員工互相「分享」工作機會（Job Sharing），便可避免僱主裁員，「放無薪假係會影響收入，但總好過要裁員」，希望勞資雙方互諒互讓，適應營商環境。

金融服務界議員張華峰指，疫情下行業重災區除了旅遊和飲食業外，金融業亦大受影響，雖然股市暢旺但只屬「表面風光」，不少中小建商未能受惠，有經紀和後勤員工至今仍要放無薪假，惟政府多項支援措施只針對失業人士，要求羅研究措施協助就業不足人士。

不會再推「保就業」

羅致光未有正面回應有何具體措施，反指疫情下企業生意受影響，僱主如果不裁員，根本無法繼續營運。故此，無薪假安排某程度上反映市場有靈活性，以員工分享工作（Job Sharing）方式避免裁員，舉例指原本一周5天工作的員工，放1天無薪假，把該天的工作機會分享給其他員工，僱主便可避免裁減2至3成人手。他指，放無薪假的確影響收入，但希望僱主和僱員互諒互讓，攜手面對經濟變化。

自由黨鍾國斌批評港府麻木不仁，「睇住啲人失業由佢自生自滅，點解唔再做第三輪『保就業』？」羅致光指，基於財政考慮，對再推計劃「好有保留」，強調當初構思計劃時，未知疫情會持續多久，兩期金額合共涉900億元，「就算做得精準啲，要大企業證明蝕本先可以申請，都只係慳得百幾億」，預計每期計劃亦要花上300多億元，長遠考慮到公共財政的負擔能力等因素，應不會再推保就業。

局方料下半年勞工市場逐步恢復

勞福局書面回應質詢時指，「保就業」第1期及第2期計劃中，成功申請工資補貼的僱主數目分別有151,800名 和152,100名，惠及約195萬名僱員。工資補貼開支方面，計劃兩期分別批出約452億元及450億元，款項已全數批出。

在兩期計劃下，有20%僱主涉違反規定，支薪僱員總數少於「承諾受薪僱員人數」，當中，約四分之三企業輕微減少1至2名僱員。局方預計，短期內勞工市場料會繼續受壓。而隨着武漢肺炎病毒病疫苗接種計劃展開，若疫情逐步受控，勞工市場在今年下半年可望逐步恢復。

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