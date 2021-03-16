CNN此前報道中共人大、政協兩會的專題中，最吸人眼球的一句話是：「我們很清楚知道誰是習近平的接班人——習近平。」講這句話的是倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生。他還分析，習近平向黨內批評人士表明，「就連疫情流行也無法影響我」，他正致力於在中共建黨百年之前鞏固自己的領導人地位，希望自己與毛澤東並列史冊。

曾銳生這個分析也被今年兩會壓倒一切對習近平的吹捧所證實。除了往年「頂天立地、經天緯地」、「不愧為英明領袖」、「創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟」、「核心之核心」等頌詞外，「掌舵領航」或「領航掌舵」成為多個代表團討論時的關鍵詞，出現在廣東、貴州、上海、北京、重慶、天津、福建、新疆等代表團。中辦主任丁薛祥吹捧習近平是「中國號巨輪行穩致遠的定盤星」，國家副主席王岐山在湖南代表團講話幾分鐘，就車軲轆般地重複了八次「習思想」、「習核心」、「習總書記」。

這令人回憶起文革中毛澤東「四個偉大」的歷史。1966年8月18日，毛澤東第一次在天安門上接見紅衞兵，由中央文革小組組長陳伯達主持，陳對成千上萬的紅衞兵說：「我們偉大的領袖、偉大的導師、偉大的舵手毛主席，今天在這裏同大家見面。」接着，中共中央副主席林彪講話：「這次無產階級文化大革命，最高司令是我們毛主席。毛主席是統帥。」四天之後，「四個偉大」出現在《人民日報》的報眼：「我們偉大的導師、偉大的領袖、偉大的統帥、偉大的舵手毛主席萬歲！」至1967年5月1日，《人民日報》頭版刊登林彪手迹「偉大的導師、偉大的領袖、偉大的統帥、偉大的舵手，毛主席萬歲！萬歲！萬萬歲！」自此，「四個偉大」發明權就歸了林彪。40年之後，清華紅衞兵頭頭蒯大富和清華校友聚會時聲稱，林彪手書是他所擬，是他請林彪為1967年5月4日清華落成的全國第一座毛澤東大型塑像的題詞。

老毛的「四個偉大」還經歷如此的風風雨雨，包括打倒林彪時的「討嫌」說，實際也是毛自己批准的口號，一直到現在還跟隨他。曾銳生分析的習近平「希望自己與毛澤東並列史冊」，在今年兩會一蹴而就，只要用「核心」替代「導師」，「四個偉大」就歸屬習近平了。

黨媒和外宣，一直把兩會修改香港選舉制度稱為「一國兩制2.0」，在兩會之後特別做了專項說明：「韓正與夏寶龍都是中國治港的重要負責人員，也是觀察中國治港政策的關鍵人物。不可忽視的是，習近平作為中共的最高領導者，是中共對香港事務的最高角色。」報道特別指出，早在夏寶龍講話之前，習近平在1月27日聽取林鄭月娥述職報告時就曾提及愛國者治港，並稱其事關香港長期繁榮穩定的根本原則，只有做到愛國者治港，香港「各種深層次問題才能得到有效解決」。

歷史也要跟黨走

不僅如此，黨媒還明示全國人大常委會的權力變革，中國總理的政府工作報告「都要經過習近平之手 」；人大會議通過的十四五規劃和2035年遠景目標綱要，每一部份都是根據習近平的指示擬定的，習近平才是十四五規劃和2035年遠景目標起草組的組長。另外，習近平在內蒙古團說的一句話：「共產黨官員拿着國家資源去搞行賄受賄、權錢交易，是要算總賬的。」這是他在中國官場掀起的持續五年的聲勢浩大的反腐行動的繼續。

黨媒總結今年兩會說：「作為中共領導集體核心的習近平，是中國政治運轉的關鍵人物，也是中國兩會裏最大的政治。」全黨，包括治港「愛國者」，如果不明白這一點，你就永遠是「廢物」，只能等着「拉清單」。

還需要提一筆。兩會前中央黨校所屬的《學習時報》，發表十餘萬字的系列採訪《習近平在浙江》，開篇即談到「習近平同志主政下的浙江穩步開展資訊化和科技創新建設，資訊產業的發展勢頭非常迅猛，產生了像阿里巴巴這樣的一大批科技公司。」連阿里巴巴成就都屬於習近平，還有甚麼不是他的？「歷史要跟着黨走」，是習近平為迎接第一個一百年的定調。

呂月

中國資深傳媒人