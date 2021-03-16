政府2015年施政報告提倡親水文化及近水活動，中西區、灣仔區、東區及南區區議會去年提出跨區共同動議，倡建立65公里長連貫海濱的港島環島徑，涉及78個景點及20項改善建議，包括開放中區軍用碼頭。推動建議的中西區區議員黃健菁表示，推動開放碼頭難度最高，因區議會角色被動，「冇對口，說服唔到佢哋（解放軍）」。

黃健菁表示，65公里長的港島環島徑環繞港島一圈，涉及20項改善建議，由港島四個區議會聯同倡議，料打通全條環島徑或需時五年以上，但指因政府有意增加海濱開放，有信心可爭取有關部門落實改善建議，例如在上環信德中心加設行人通道，以及擴闊西區食水賣水站旁的行人徑等。

但她憂慮，軍用碼頭將會是打通環島徑的障礙，「（觸醮）危機最大」，因區議會沒有角色與駐軍溝通，「淨係可以靠區議會文件」，但不會知道駐軍會否閱讀文件。她指出，不少人途經軍用碼頭位置，故開放該處海濱亦屬「比較重要」，途人過去亦可自由通過碼頭，現時封閉，「一般市民會有少少難理解，因為一直有用開」。

碼頭阻環島徑連貫性

中西區區議員葉錦龍指，區議會討論港島環島徑建議時，有向保安局查詢開放碼頭進度，僅獲回覆已移交駐軍並由駐軍決定。當年填海的初衷是供公眾使用，碼頭是港島環島徑的重要部份，若未能打通便影響海濱的連貫性。

翻查政府文件，拓展署早於2002年一份關於填海的文件提到，據當局規劃意向，軍用碼頭在毋須作軍事用途期間，可開放予公眾使用，並作為日後海濱公園的一部份。四區區議會的倡議包括遷移西灣河水警基地，並改善多段行人徑和指示設施。倡議項目的「創建香港」去年曾進行網上調查，發現逾八成受訪者支持港島環島徑建議。