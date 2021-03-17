早前被建制多番炮轟曾向全體檢控主任發電郵呼籲參與六四悼念集會的東區法院高級二等檢控主任黃華芬，今日（17日）《星島日報》報道她已被停職受查，政府電話簿其聯絡資料姓名一欄亦已被改為「懸空」，《星島》並引述消息指，黃華芬已離職。《蘋果》已向律政司查詢，正待回覆。

按政府電話簿現時顯示，黃華芬原本的聯絡資料中，其名字已被改為「懸空」，但其聯絡電話號碼、傳真號碼及電郵地址未有刪去。

星島旗下的《頭條日報》早前曾報道指，黃華芬去年6.4疑曾以律政司內部電郵系統向全體檢控主任發電郵，呼籲其他檢控主任參與當晚未獲發不反對通知書的六四悼念集會，而電郵內容指當時6.4是「港版國安法」生效前最後一次6月4日，「今日（6月4日）有甚麼事會比這更有意義的事情嗎？希望我們都做同樣的事。」黃當時曾回覆《頭條》稱，「這是內部電郵，你有冇睇個email先，嗰度唔係咁寫」，並表示沒有回應。

該報章又指黃在「反送中」運動期間，曾以「法庭檢控主任會」主席的名義，發出電郵向律政司司長鄭若驊及時任的刑事檢控專員梁卓然投訴「警方公然說謊，損害司法制度」。

曾遭建制派狙擊

律政司發言人當時回覆傳媒時稱，該電郵系統應限於工作用途，按內部指引，員工使用時不應發放涉及損害、或令政府尷尬的活動或不當的資訊，強調公務員必須政治中立，任何違規個案都會按既定程序處理。若調查違規屬實，定會秉公處理，包括採取紀律處分。

民建聯立法會議員周浩鼎早前曾高調要求律政司要徹查事件，認為律政司檢控人員是「為守法把關」，若檢控人員涉嫌鼓吹他人參與非法集會，「畀人哋感覺非常荒謬」，亦會嚴重損害律政司的公信力及檢控人員的聲譽。

檢控官被指fb提醒被捕者「唔好講嘢」 事後被調離刑事檢控科至今病假

《星島日報》報道並指，原本隸屬律政司刑事檢控科的陳姓檢控官，曾在19年9月在社交平台教導反修例示威者一旦被捕，「記住唔好講野，唔好簽任何文件直到律師來」，亦曾留言指「整個刑事公義系統都因警權不受約束而蕩然無存」、「就算係示威者，你拉嗰啲人咪得囉，點解無差別施襲」，「奉勸各位回頭是岸」，事後立即被刑事檢控專員調組，僅負責涉及海關的檢控工作，不得再處理涉及警方的案件，去年更被勒令調離刑事檢控科，轉為民事法律科工作。該陳姓檢控官後來向部門申請病假至今，一直未有上班，在內部的通訊錄中其名字及辦公室電話亦被刪去。

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