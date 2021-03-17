建制派繼續伺機狙擊香港電台。工聯會陸頌雄今午在立法會大會提出口頭質詢，要求商經局局長邱騰華交代有關港台在早前封區時一篇「罐頭刀」報道的檢討進展、質問邱是否仍認為港台的報道能維持公平公正；民建聯陳恒鑌也要求邱交代港台有否向相關人士作出懲處或調職。邱回應時指，港台就此報道至2月底共收到548宗投訴，局方已要求港台「吸取教訓」，建議提供更全面資訊，免令人質疑報道的客觀性。

港台於1月初一篇涉及佐敦封區、市民獲政府分發的物資內有即食麵及罐頭，卻未有罐頭刀及煮食工具的報道，被建制派陣營狙擊，全國政協副主席、前特首梁振英及工聯會會長吳秋北等人先後批評相關報道偏頗，質疑港台編採方針有違新聞專業。

建制派則在今天再藉口頭質詢跟進，邱騰華回覆時除交代最新投訴數字，也指「公眾（對不同新聞報道）持不同意見係正常」，陸頌雄不滿其答覆，批評邱「講吓大道理、想避重就輕，輕輕帶過」，稱不希望港台變為BBC「專係搞假新聞為榮，專係抹黑我哋中國、香港為佢哋嘅政治目的」，隨即質問港台能否在「經過精心剪輯、影射式嘅報道」下仍能維持持平的新聞報道。

邵家輝批港台報道警方執法「有偏頗」 問會否考慮關閉港台

邱騰華重申，承認港台自行處理投訴個案的方法有不足，成效「未必跟得上其他政府部門一樣」，強調當局會持續監察港台；顧問委員會亦會在港台編輯、製作節目的標準上提供意目，有助港台作持平的報道。

批發及零售界邵家輝認為，港台在報道有關警方執法時有偏頗，形容做法是十分「離譜」，並問及局方現時對港台的取態是「撥亂反正」或是有意關閉；邱騰華回應指，港台雖有不善，但仍有做得好的地方，「有存在價值」，相信港台在公眾監察、認真檢討下會製作出持平公正的報道。

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