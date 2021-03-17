網民前年12月9日發起「大三罷」，五名男子當日凌晨在上水被捕，被控串謀刑事毀壞等罪，案件今續審。繼昨日怒罵警員證人態度不當後，裁判官黃國輝今再「發火」斥當日負責看守證物的警員，指他「乜都唔記得」，看照片時更將藍灰色欄杆錯看成銀色，怒問「你色盲㗎？」辯方又質疑，警員在記事冊上寫下與案情無關之字眼，並要求他當庭讀出。他沉默良久後，面有難色地唸出「LOVE YOU」，但沒解釋有關字眼出現的原因。作供完畢後，警員立即走到廁所洗臉。

被告地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生被控串謀刑事毀壞罪；男教師謝銘基（32歲）則被控管有工具意圖作非法用途罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿。

警員26278梁俊浩（譯音）供稱，當日凌晨約3時半，他與同袍28044在警長梁志成指示下，到天平商場停車場天台看守證物。其間有警員在現場拍照，但他忘記了現場環境特徵及證物確實位置，亦忘記有否警員曾靠近證物。

梁在盤問下表示，當日見到有軍裝警員上天台，但忘記有誰。梁又指，雖然他忘記了證物所在現場特徵，但記事冊有紀錄。惟辯方讀出其記事冊內容，指當中沒有任何相關記載。梁同意，但否認沒說真話。

是否懂得唸簿上字句彈出彈入 惹官發火

梁又同意辯方所指，警察記事冊用以記錄重要事項。惟辯方指案發前一晚，梁的記事冊上寫了「三個字」，問他是否懂得唸。梁原本稱懂得唸，但被要求在庭上唸出時，卻沉默良久後表示：「頭一個字係符號，我唔識讀。」黃官聞言怒火中燒，厲聲斥：「咁你頭先又話識讀？喂！你搞乜呀？」

其後辯方要求梁唸出第二、三個字，他沉默十多秒後，面有難色地唸出「LOVE YOU」。至於第一個字，他則形容是「一個圓圈，中間有支筆向下」。辯方質疑，有關文字與案情無關，梁則沉默不應。惟黃官表示，有關文字的紀錄時間為案發前一晚，與本案無關，辯方聞言表示沒有進一步問題。

梁又在盤問下表示，案發至今已逾一年，需要依賴記事冊喚醒記憶。但辯方質疑，根據記事冊紀錄，梁當日偕警員28840去天台看守證物，而非他在庭上供稱的警員28044。梁表示是後者，承認紀錄出錯，但否認記事冊不準確，稱「只有呢部份（錯誤）」。

此外，梁接受盤問期間，多次表示忘記當日情況，一再要求查看記事冊。黃官起初逐次批准，但後期不耐煩地指「唔該你唔好再問啦吓，我已經批准咗你睇！你乜都唔記得！」

五被告表證成立

控方覆問時，向梁展示一張天台現場的照片，問梁當時站在哪個位置看守證物。梁表示，他當晚一直與同袍站在「幾條銀色欄杆」旁邊。惟黃官聞言感迷惑，再怒斥：「你有色盲㗎？嗰幾條點會係銀色呀？主控，你睇到係咩色吖？」控方回應指，欄杆應是灰或藍色。梁同意是灰藍色，重申他當時站在欄杆旁。

黃官裁定控罪表證成立。辯方指所有被告均不會出庭自辯，亦不會傳召辯方證人。案件下午續審，屆時辯方將就被告的招認自願性陳詞。

【案件編號：FLCC1704/20】

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