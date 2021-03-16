【送暖高牆】暴政以國家安全之名，把異見聲音統統視為威脅，反對力量被認定「顛覆國家政權」，牢獄被用作囚禁追求民主自由的人民。極權築起的高牆，令牆內牆外同為監牢，港人誓與被囚手足藉書信成為同行兒女，彼此初心不變，堅強等待石牆塌下的一天。

（讀者電郵請發送到letterstoprison@appledaily.com，或來函將軍澳工業邨駿盈街8號《蘋果日報》編輯部）

英勇挺過這段日子

各位手足，

感謝你們為香港的付出，未能分擔你們需面對的一切苦難只能心存感激，只能默默為你們和你們家人祈禱，希望大家盡量保重好身體能夠挺過這段日子。

一市民

小水滴滙成雄厚力量

各位親愛嘅手足，

光陰似箭，日月如梭（我讀書嗰陣，作文一定要用呢句，如果唔係多數會肥佬），又到咗寫信嘅時候。其實有咗呢個定時寫信嘅習慣，生活反而變得有節奏，唔會顧住上網睇埋晒啲無謂嘢。

講起讀書時，嗰陣我好鍾意睇地圖，經常想找出黃河、長江等大江大河的源頭，腦海中想像必定係一個澎湃和令人震懾的偉大景象，後來終於在一些紀錄片中發現這些滔滔萬里的東逝水竟然是起自高山上冰川溶化的小水滴，一點一滴滙聚而成，最後成為一瀉千里的偉大河川，潤澤了萬物，孕育出人類文明。今天各位手足就好像這些對有些人看來微不足道的小水滴，明日卻將成為推動人類社會奔騰前進的偉大力量。這裏我想起一首歌，和大家分享部份歌詞：

「世上有朵英雄的花，它是青春放光華，花載親人上高山，頂天立地迎彩霞」

希望各位手足繼續頂天立地做人，總有一天會迎來燦爛的彩霞。

謹祝安好。

永遠和你們血脈相連的

阿文

終有天石牆塌下花開燦爛

親愛的手足：

你們好！

好想稱呼大家為同行兒女，但自愧沒有資格。我在幾年前梁某上位後便離開香港，沒有參與這兩年波瀾壯闊的抗爭。在外國的小社區，只曾和港人快閃拉橫額為香港打氣。這微小的行動，和百萬港人的前仆後繼、勇士的義薄雲天相比，實在微不足道。

一直緊貼局勢的發展，無數日子和黃絲港人憂戚與共，尤其看見你們四十多位只因曾參加初選而被起訴、在法庭被不人道對待，絕大部份更被拒保釋，未審先囚。

從你們一直為香港所作的貢獻，到最近上庭前後的表現，你們的素養和氣度，大家都看得很清楚。難得你們在如此艱難的時刻沒有退縮，展現無比的勇氣和意志。有你們，是香港的福氣，也是香港未來的希望，但政權卻要迫害你們，要你們長期失去自由，與親人（或貓貓）分隔。這一切大家看在眼裏，莫不感到憤怒和心痛。

將要來的審判，其實不是對你們的審判，而是對暴政、審判者、以至香港人良知的審判。裁决應該如何，大家清楚不過。

這些日子，石牆內的花越來越多。在黑暗和冰冷的環境中生長並不容易，但你們都很堅強，有巨大的生命力。外面的人會天天惦掛你們，為你們禱告。終有一天，石牆會塌下，每一朵花都會重見燦爛的陽光。

請多多保重！

牆外的廢老上

等你釋放 ，最多寸少啲你

黃子悅：

識你咁耐，比起當日、初初認識嘅你，而家嘅你真係堅強咗好多。希望你可以盡快重獲自由，最多嗰陣寸少啲你。

要撐住！

P.S. IZ*ONE搞咗演唱會，但原來係解散Con，班女都係早少少先知⋯⋯等你出嚟，到時再搵畀你睇返！

P.P.S 宮脇咲良世界第一

難忘你黃昏光影的大字

廷：

我哋呢屆（99年畢業）中大政政系，成個學系單係同級已經有成60人，你唔單止因為係全學系最高，上導修課都「寸寸貢」提啲尖銳問題，難怪特別惹人注目。

如果要數你喺在學時最令人留下深刻印象嘅事，應該係1996年陳毓祥先生魂斷釣魚台海域。記得當日黃昏上堂前夕，你喺鄭棟材樓講堂嘅黑板，大剌剌寫上一個字：「悼」，仲呼籲我哋一齊出席烽火台嘅保釣集會，到咗今時今日，我仲好清楚記得當日嘅情景。

當日嘅「大中華膠」，竟然會因為參加初選而變成今日嘅階下囚，實在教人無言。保重。

中大政政同學Keith

念你才華 ，訂定水墨年畫

Gary，

喺將軍澳街頭好易撞到你，有時你自己一個，有時同太太一齊，撞到面都係寒暄兩句就算，點估到呢次唔傾下次冇得傾？

年年新年都係你嘅「顯身手」機會，大佬，啲年畫真係畫得好靚，靚過好多街買嗰啲，見過有街坊攞住寵物相畀你畫，真係眨吓眼就畫完，旁邊啲人真係嘩嘩聲。一個讀藝術嘅人，無喇喇去咗做議員，又無喇喇要坐監，世事真係難看透。

之前睇到一張相，「噗」一聲笑出嚟，你喺收押所被帶去法院時低調做出「心心」手勢，嘴角好似仲有含蓄的笑……相信你都係想牆外人唔好擔心。

相信冇人唔覺你係「貪靚」、「姿整」，「讀藝術，對美學梗係有要求啦……」可能因為呢點，令你對自己都一絲不苟。冇得打扮，相信你喺獄中都會繼續健身，「年過50仲keep得好fit喎……」等你出嚟再當面讚你，訂定明年你嘅水墨年畫先。

將軍澳之友