【本報訊】向來活躍於為銀行承辦樓宇按揭的王潘律師行，其創辦人有「村屋大王」之稱的王光榮及其次子王德信，上周被廉政公署以涉嫌「套丁」拘捕，銀行頓成驚弓之鳥。多間銀行包括滙豐、中銀、渣打、東亞、花旗及工銀亞洲，或擔心該律師行營運受到「套丁」案影響，已暫停王潘律師行處理的樓宇按揭申請。

地產代理最新消息指，除上述六間銀行外，另外九間銀行，包括恒生銀行、交通銀行、招商永隆、南洋商業銀行、創興銀行、富邦銀行、大眾銀行、星展銀行及中信國際銀行亦暫停接受王潘律師行處理按揭手續，即全港合共15間銀行暫時與該律師行「割席」。

恒生銀行發言人表示，該行將密切留意市場發展及客戶需要，並一貫會不時檢視合作律師行名單及按揭流程，提供合適的安排以協助和保障客戶。

逾百客另聘律師接手

因應王氏父子涉「套丁」被捕事件發酵，有地產代理指，不少已經聘用王潘律師行處理按揭契的客人紛紛求助，趁律師行尚未被查封前要求另聘律師，估計市場相關個案逾百宗。

據知，有律師行趁機坐地起價，向王潘律師行客戶收取2萬至3萬元律師費，比原有收費貴逾一倍；亦有律師樓不想「執手尾」，拒絕接收王潘律師行舊有客戶。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，明白事件或會影響部份準買家對相關律師行的信心，擔心出現「翻版黃馮事件」。但她認為，銀行只是出於避險，而暫停接受相關銀行承做新按揭契約的申請。若客戶仍然不放心，可聘用在銀行名單內的其他律師行。