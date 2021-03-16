【本報訊】三號幹線近荔枝角公園昨上演驚險一幕，一隻失魂麻鷹突然低飛撞向一輛行駛中的保時捷（俗稱波子）私家車，麻鷹受傷掛於車頭，司機續行駛近三公里後始發現報警，愛協人員到場後發現麻鷹大難不死，帶走治理。

司機駕駛三公里後發現

事發於昨午約3時半，有路過車輛的車cam拍到事發經過，片中可見一輛黑色保時捷私家車沿慢線行駛，其間一隻麻鷹從高處迎着私家車低飛，毫無閃避動作下直衝車頭，未幾更失去蹤影。

在鄰線駛過目擊事件的黃先生指出，當時沒看到麻鷹被輾過，形容「好似變魔術咁唔見咗」，擔心其安危。

黃先生一直跟隨私家車行駛五分鐘約三公里路程，直至離開三號幹線至海泓道燈位時駛前查看，驚覺麻鷹竟掛在車頭一動不動，黃先生於是打死火燈並提醒司機。

警方表示，接獲海庭道18號柏景灣一名34歲男司機報案，指自己駕車時撞到一隻雀鳥，警方接報到場後通知愛協人員，愛協人員檢查後發現雀鳥仍然存活，遂撿走治理，案件列雜項處理。

愛協回覆查詢指受傷雀鳥品種為俗稱麻鷹的黑鳶，愛協人員將牠帶往灣仔中心獸醫檢查，初步發現其右邊翼受傷流血，其後轉交嘉道理農場獸醫作進一步治理。

麻鷹是香港最常見的猛禽，部份為留鳥，亦有部份從北方飛來香港越冬。麻鷹經常在天空盤旋，即使市區的天空亦十分常見，牠們主要攫食海面上漂浮的腐肉、魚屍、鳥類及小型動物，是大自然的清道夫。