【暴動案】

【本報訊】前年9月「和你塞3.0」行動，市民在沙田港鐵站內與防暴警衝突，事後兩男一女被控暴動、拒捕等四罪，案件原定昨在區域法院續審。惟甫開庭控方透露，本案主控、隸屬負責國安法案件及示威案的特別職務組的律政司助理刑事檢控專員伍淑娟，開庭前在灣仔政府大樓停車場內暈倒。法官郭啟安應控方申請，押後案件至今天，待控方報告伍的情況及告知案件可否續審。據知伍送院後已清醒，暫未知她暈倒的原因。

一度失知覺送院

昨早開庭前，協助主控處理案件的警員向法庭書記稱主控不適入院，希望安排案件在稍後時間開庭。及後律政司另覓代表出庭解釋，謂伍淑娟昨早約9時半暈倒，失去知覺，後來由副手陪同到律敦治醫院求診，送往急症室的伍已清醒。本案原定六天審期，昨天為第五天審訊，由控方傳召最後一名警員作供。有辯方大狀表示，伍在日前審訊時狀態「好fit」，不覺她有異樣。

伍淑娟所屬的律政司刑事檢控科特別職務組，負責處理示威及國安法案件，組內包括高級助理刑事檢控專員周天行，曾處理包括黎智英就國安案申請保釋等。周亦代表律政司狙擊部份經審訊後脫罪的示威案被告提上訴，現時他擔任7.21白衣人暴動案的主控官。副刑事檢控專員楊美琪則曾處理47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權案。

案件編號：DCCC33、193/20