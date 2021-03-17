教育局由本學年起要求新入職教師和擬晉升教師必修30小時「核心培訓」，內容包括《憲法》、《基本法》和國家安全教育內容。教育局回覆立法會質詢時透露，該「核心培訓」將包括內地學習團，意味所有新入職教師都必須自願被「送中」才能完成培訓。教育局回覆查詢時表示，受疫情影響，內地學習團詳情有待落實。教協副會長葉建源質疑，新入職教師已經要花很大精力適應新工作，再要參加學習團會百上加斤，認為應讓他們選擇留港以其他方式參與培訓。

教育局局長楊潤雄書面回覆民建聯立法會議員張國鈞提問時表示，教育局由2020/21學年起就教師培訓提出更具體的要求，當中核心培訓包括關於《憲法》、《基本法》和國家安全教育内容，以加強教師對「一國兩制」、國家安全及國家發展的認識。楊更指，新入職和擬晉升教師的核心培訓包括內地學習團，讓教師「透過親身體驗，認識內地教育發展及國家的成就，從而幫助他們啟迪學生思考香港在國家發展的機遇和可作出的貢獻」。

受疫情影響 學習團詳情待定

教育局回覆《蘋果》查詢時表示，新入職教師及擬晉升教師需要參與由教育局提供的30小時核心培訓，當中包括「教師專業身份 - 角色、價值觀及操守」及「教師專業學習 - 最新教育發展及相關政策」兩個範疇。前者包括《憲法》、《基本法》和國家安全等内容，而後者包括本地、國家和國際層面的教育發展。培訓模式包括講座、研討會和分享會，以及內地學習團。

在內地學習團方面，楊潤雄稱其目的是加強教師對國家發展及教育發展的認識，提升他們的國家觀念，「從而幫助他們在教育工作上啟迪學生思考香港在國家發展的機遇和所作出的貢獻」。楊補充，受疫情影響內地學習團的詳情有待落實，他期望疫情早日消退，讓有關計劃可盡快展開，至於講座、研討會等模式的培訓，已於去年11月展開。

葉建源：離港培訓 新人百上加斤

教協副會長葉建源認為，想讓老師多了解內地情況並無問題，但應該要是全面的認識，包括正面和較負面的發展都應覆蓋，形式亦應是啟發性而非灌輸性。葉續稱，培訓安排應考慮不同階段老師的實際情況，新入職教師已經需要花上大量精力適應新的環境和角色，如在這段時間再要安排離港培訓，會對其工作百上加斤，認為應該讓新入職教師選擇參加講座等其他模式培訓。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！