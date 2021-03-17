淪政府「劊子手」的新任廣播處長李百全再次大開殺戒，《蘋果》獲悉，自言「最着重黃藍」的李百全，繼抽起三集《香港故事》後，下一輯《香港故事》其中兩集亦被腰斬。據了解，該兩集訪問初選大搜捕被捕人李芝融及曾因蠔涌爆炸品案被判入獄的彭艾烈。

另外，曾為7.21事件報道進行車牌查冊被捕的蔡玉玲，製作有關特殊教育的《卓越教室》，以及黃店「渣哥」老闆娘譚小環有份拍攝的短劇《環顧日常》同樣被抽起，未知原因。消息又指，由影帝黃秋生旁白、為視障而設的口述電視節目《聽出好戲勢》亦被抽走，暫亦未知原因。

《香港故事》多2集遭腰斬 或因訪問李芝融彭艾烈

《蘋果》綜合港台消息人士指，港台教育電視部現正製作下一輯《香港故事》，主題為「幸福的繞道」，當中兩集訪問因參加初選被捕的嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融，以及曾因爆炸品案被判入獄的彭艾烈。消息稱，兩集均已拍攝完畢，但未完成剪輯，惟李百全已要求抽起該兩集節目，製作腰斬。

消息又稱，港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲有份製作，原定下周日（21日）晚上8時播出的一集《卓越教室》亦被抽起，暫未知原因。《卓越教室》是與政府合作製作的節目，根據港台網站簡介，《卓越教室》以紀錄片形式製作，介紹獲行政長官卓越教學獎或嘉許狀的老師。據了解，被抽起的一集內容談及特殊教育，並非敏感內容，但仍未能倖免。港台網站的節目表顯示，周日晚上8時仍將播放《卓越教室》。

譚小環參演短劇同被抽起

另外，港台電視部正與食環署合作拍攝五集半小時短劇《環顧日常》，消息指，黃店「渣哥」老闆娘、前港姐譚小環有份參演的其中一集亦難逃一劫被抽起。《環顧日常》暫未有播出日期，也未知港台抽起該集的原因。譚小環早前曾參演港台另一短劇《格外樓神》其中一集《樓上樓下》，並於上月20日播出。現時港台網站及YouTube頻道仍保留該集數。

消息又指，影帝黃秋生有份參與的《聽出好戲勢》亦受影響。該節目是為視障人士而設的口述電視節目，消息人士指有人要求抽走黃秋生為節目錄製的旁白，暫時亦未知原因。

《蘋果》向港台查詢，機構傳訊及節目標準總監韋佩文短訊回覆指，「明天才能給予回覆。多謝體諒」。

李百全自3月1日履新後，已在編輯會議上表明「最着重黃藍」，更多次閹割港台節目，其中《香港故事》訪問本地樂隊LMF及本地作家蔣曉薇的集數均被抽起，另一節目《議事論事》談及人大改革香港選舉方法的一集亦被抽起。

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