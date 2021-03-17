北京出手閹割香港選舉制度，料人大常委會就修改《基本法》附件一及二後，再由特區政府和立法會進行本地立法。特首林鄭月娥今天在立法會行政長官質詢時間，主動建議內務委員會下先成立小組委員會，爭取時間討論人大決定主要內容，待政府提交草案後，小組委員會再改為法案委員會，加快審議，同時建議立法會其他法案委員會可以「暫緩」，先處理選舉修例工作。

前年年底起取消的立法會特首短問短答環節，在民主派全面撤出議會後重新恢復。特首林鄭月娥在開場發言中主動提及人大修改香港選舉制度的決定，重申中央主動從國家層面主動「完善」選舉制度，充分考慮香港特區情況，讓香港重回一國兩制初心，令一國兩制可以行穩至遠，並落實「愛國者治港」。

或影響改例引入海外醫生

林鄭主動提到，未來12個月將要完成修例和多項選舉，工作十分緊迫，建議立法會內務委員會可提早成立一個小組委員會，先討論人大決定的主要內容，待人大常委會就基本法附件一和附件二的修改，及特區政府一提交選舉相關的修訂條例草案，小組委員會可以立即轉為法案委員會，以爭取時間審議，又指特區政府會配合小組委員會的工作，派官員出席。

林鄭早前在答問大會曾提及要在本立法年度向立法會提交5項政策的條例草案，包括修訂《醫生註冊條例》等，建制派「班長」廖長江擔心，立法會未能同時兼顧選舉制度修改和其他立法工作；林鄭指，其中4條法案仍期望能在本年度完成，但立法加強舊式樓宇消防安全則會在今年展開諮詢，並指「所有法案都有優次」，會爭取先審議選舉修例，其他的法案有必要下可「暫緩」，以免立法會議員「過份操勞」。

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