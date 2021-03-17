前年7⽉28⽇，⽰威者與警⽅在上環爆發激烈衝突，當中23人被控暴動的案件今日續審。主控官資深大律師郭棟明花近全日播放當天新聞片段，讓拘捕第五被告陳希雋（24歲）的偵緝警員翻看案發前的片段，看看是否有被告身影。警員及後在多段片段均指出「見到第五被告」，主控並將片段截圖，讓警員圈出他聲稱是「第五被告」的黑衫人，但事實上警員所指稱的「第五被告」特徵並不一致。

偵緝警員14064林建邦在不同的片段中憑衣着等特徵，聲稱認出同一名男子，並指「相信」該名男子就是第五被告。林先指在片中曾拿著大蒸餾水桶、孭背囊，沒有穿戴任何手套；其後他又指在示威者人群中，見到第五被告在一把有便利店標誌的雨傘附近，並見到他「好似同拎遮嘅人有啲動作」。林又指，一名持深色長傘的人為第五被告，該人戴上白手套、護目鏡。

背囊、防具、雨傘、手套時有時無

警員又於其後播放的片段指，見到個「好似第五被告的人」在示威者群中，用右手持有一把已開的便利店標誌雨傘、左手持未開的深色長遮，更揚言「我翻睇一次，我深信呢個係第五被告嚟嘅。」

播放片段的天色由白天到黑夜，林再指天色已黑時，在示威者前線中，一名左手套白色手套、右手持深灰色長遮的男子，「我相信佢係第五被告，但係睇唔清楚係踎、定坐喺地下。」

惟林承認，昨日庭上播放的拘捕及制服第五被告的片段中，被告沒有孭住背囊，當時手上亦沒有白手套、防毒面具、護目鏡、背囊及雨傘；但今日播片他認出的那個「第五被告」則有孭住背囊等其他特徵。林明日將接受辯方盤問。

16男8女被控參與暴動的被告年齡介乎18至40歲，他們被指於前年7月28日在德輔道西近皇后街與其他⼈參與暴動，第四被告徐慶鈞另被控一項無牌管有無線電通訊器罪。

【案件編號：DCCC871/19】

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