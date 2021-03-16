【本報訊】民政處過去一年屢以區議會違反職能為由，處處打壓。深水埗民主黨區議員袁海文近日發現，區議會秘書處將議員補充發言及增補會議紀錄等刪除後，上載至區議會網站，甚至有關會議錄音更是經過剪接，篡改了區議會決定，質疑有人涉公職人員失當，涉欺詐及偽造文書，決定向執法機構舉報。

袁海文昨於在記者會指，深水埗區議會去年11月10日舉行第六次會議期間，他曾就6月23日第四次及9月8日第五次會議紀錄提出修改，補回民政專員當日離場後，曾就上兩次會議紀錄提出修訂，包括討論前年10月深水埗有的士司機撞傷途人，以及修改歷史教科書的議程，會議最終通過修訂，但秘書處上載區會錄音，將逾五分鐘討論、投票過程刪至只有23秒，有關發言、民政專員回應及投票情況完全被刪。

袁同時指秘書處今年2月19日發出的電郵，附檔「第六次會議紀錄初稿」中篡改會議事實，指議員並無提出修訂建議，「上述兩份會議紀錄獲得通過」。

促民政處將涉案者停職

袁海文斥，政府過往如覺會議不符區議會職能，主要帶隊離場，但從未試過「偽造」區會決定，指秘書處自作主張選擇性刪除議員發言及發言錄音，是非常嚴重的行為，認為秘書處欺騙公眾及議員，民政處及民政事務總署需公開解釋，並將涉案人士立即停職，他已向申訴專員投訴，並將循「公職人員失當，欺詐及偽造文書」方向，向有關執法部門作出舉報。

袁海文亦在深水埗區議會大會提出秘書處擅改紀錄一事，區議會主席楊彧指，政府若不認同討論，大可指議程越權甚至整段刪除，而非竄改紀錄，他裁定政府做法不妥當，不會通過不符事實會議紀錄。深水埗民政專員黃昕然則「捍衞」秘書處做法，指該段討論不屬區會職權範圍，不覺做法涉刑事問題。