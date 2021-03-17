衞生署將向私家醫生提供簡介疫苗接種指引，醫學會會長蔡堅昨日批評指引模糊及空泛，形容「少少敷衍式」，又質疑為何不暫時停止為60歲以上人士接種科興疫苗。有親建制報章專欄批評其言論為「A字膊」，質疑私家醫生拒絕承擔責任及欠專業精神。蔡堅今（17日）反駁指控，稱問清楚指引內容「是必須的，因為人命關天」，又指既然指引列明病情失控不宜打針，便應說明「達到那種水平才算失控」；如果只靠醫生自行判斷，只是「齋噏」。蔡又指，從醫49年，從沒接觸過武漢肺炎疫苗，如果要求他在沒證據及資料的情況下「拍心口」，他做不到。

蔡堅今日在電台節目中指，不應要求醫生「孭晒」，如因打針引發問題，醫生亦會內疚一生。他同意當局未必可定出具體的臨床指標，但至少可交代長期病患者打針後出現副作用的數字，方便醫生按數據作判斷。他又指，接種疫苗出現異常的報告，不論屬本地及外地，也是政府才擁有的資料，一般私家醫生難以接觸，醫生「憑乜嘢做評估呢？」

對於私家醫生沒協助抗疫的指控，蔡堅稱，超過800名私家醫生現正協助接種疫苗，亦有200至300名私家醫生已向當局申請但未獲批，直言並非私家醫生「卸膊」，而是行政上有延誤。至於是何原因導致延誤，他直言不清楚，又指曾致函食衞局局長，但未有明確答覆。

至於如何恢復市民信心，他認為有待港大醫學院或專家委員會查證，證明異常情況與疫苗完全無關，才能挽回。

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