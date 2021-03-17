5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪於高等法院受審。男童的小學老師今出供稱，承認曾向社工表示男童會說謊，故不讓他繼續擔任班長；控方指老師曾向繼母表示，已警告男童「唔好諗住餓暈咗可以引人注意，只會送佢（男童）入醫院打針抽血」，建議繼母應更加嚴厲地懲戒男童，老師則指忘記是否有上述對話。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告則是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告則否認四項虐兒罪。

男童鼻樑有傷 繼母指是Z造成

卓姓男老師今出庭作供，透露2017年期間曾擔任X的班主任。根據承認案情，祖母曾懷疑X被虐待，遂向學校查問X的住址，但校方沒有回答任何關於X的問題，只著祖母到警署報案。卓今補充指，親父得悉此事後，著校方不要再聯絡男童祖母，因雙方關係惡劣。

約兩星期後，卓留意到X的鼻樑上有傷，遂問繼母原由。對方回答是X教導Z功課時，Z不慎篤到X的眼鏡，繼而弄傷X的鼻樑。翌日卓發現X的嘴唇有黑點，但放學後黑點已消失，繼母則指未有留意X的黑點。卓及後沒再留意X身上有其他傷勢，但他承認未曾掀起X的衣服查看。

控方透露，繼母於短訊中向親父表示，卓曾警告X「唔好諗住餓暈咗可以引人注意，只會送你入醫院打針抽血」；卓又建議繼母應更加嚴厲地懲治X。卓稱忘記了是否與X及繼母有上述對話。

代表親父的大狀吳政煌問卓，親父是否曾聲稱X拒絕進食及進屋，卓同意，並指事後曾就事件安排X見社工。吳問校方是否曾聽聞X拒絕在家吃早餐，卻向老師索要食物，卓承認曾聽聞此事。

控方問老師：咁你選擇相信繼母嘅版本？

代表繼母的大狀羅志霖指，根據警方替卓錄取的口供，就X眼鏡弄傷鼻樑一事，X與繼母的說法一致，卓同意。羅續指，卓於書面口供表示從未查問X弄傷的原因，卓指是繼母主動告訴自己。羅問卓是否沒有親自向X核實此事，卓回答「我好似有問過X」，當時X的回答與繼母相同。

代表第三被告的大狀潘志明表示，X曾向老師說謊，故不能繼續當班長，卓同意。潘又指，卓透過短訊告訴社工，X說謊及誇大其詞，卓稱「我直覺係咁」。控方要求卓解釋其「直覺」的由來，卓指曾向繼母求證X的說法，但發現兩者有出入。

控方追問「咁你選擇相信繼母嘅版本？」法官黃崇厚隨即打斷控方，指其覆問已經離題。其後卓供稱「X提供嘅資料不盡不實」，且遲交功課，故不讓X繼續做班長，但忘記了有否恢復X的職務。

【案件編號：HCCC28/20】

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