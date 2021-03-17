有傳選委會中原有的60個社福界議席或不保，中央有關部門今天特別為社福界舉行「完善」香港選舉制度的座談會，座談會在早前一度被傳會被徵用作國安公署的灣仔南洋酒店舉行。《蘋果》記者現場所見，除新思維主席狄志遠獲邀到場，尚見2016年落選社福界選委的單親協會總幹事余秀珠等人，未見其他民主派社福界人士。

狄志遠會前受訪指，在人大決定的框架下，建議來屆立法會地區直選議席不少於30席，並認為立法會參選人只須取得3個選委會界別提名，即可參選，引述有建制派友人亦向他稱，要在4個界別取得提名已十分艱難，認為若要全取5大界別選委提名才能參選，參選門檻將太高，「會嚇怕好多想參選的人」。

他又指，不認同全面取消區議員的選委議席，因為有關議席的民主成份很高，認為一旦全面取消，將會令港人覺得中央針對民主派。他建議維持區議會的選委議席，認為至少應在18區每區選出3至5名選委，「如果所有區議員代表都唔喺（選委會）入面，地區嘅聲音係轉達唔到」。

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