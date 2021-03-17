去年初武漢肺炎襲港，市面一罩難求，其間海關於多家藥房及排檔「放蛇」，揭發有口罩含菌量超標，違反《消費品安全條例》，事後予以票控。有位於駱克道的「永利大藥房」今於東區裁判法院承認供應、製造或輸入不安全消費品罪，被判罰款8,000元。

被告經營永利大藥房的新兆財有限公司，其公司董事葉建忠原被控一項供應不安全消費品，控方今同意撤控，獲裁判官批准。

主任裁判官羅德泉判刑時指，案發於去年二月底，當時肺炎疫情令市民恐慌徬徨，爭購口罩，作為口罩供應者需確保口罩合乎安全標準。若市民購買該些口罩誤以為可得到保護，其後發覺不合規格，情況會較不戴口罩更差，因為市民戴上口罩，自然會放鬆對疫情的警覺性。

辯方大律師求情時透露，被告公司經營藥房17年，每月營業額180萬元，扣除8名員工薪金及舖租開支，每月有6至7萬元利潤。案發當時市面口罩供應短缺，涉案口罩實由行家供應，一箱40盒，其中大部份由員工使用，被告僅將少量餘額在市場出售。辯方又指，當時口罩入貨價為230元，公司以280元出售，利潤微薄，希望法庭以較低罰款處理。

案情指，去年2月16日，兩名海關人員以顧客身份於駱克道529號地下購入三盒AD Pro口罩，合共840元。經實驗室化驗，含菌超標0.2倍。沒有大腸桿菌，屬低風險。

根據資料，海關先後控告七名被告和六間藥房，包括王楓霞（銀河中西大藥房負責人）、黃香古（龍城大藥房負責人）、吳偉傑（信安中西藥房負責人）、嚴崇浩（華成大藥房負責人）、洪子乾（洪記批發（香港）有限公司負責人）、葉建忠（永利大藥房負責人）及梁偉明（ 北角春秧街擺固定攤檔負責人）。大部份被告已認罪罰款。

【案件編號：ESS719/21、ESCC245/21】

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