本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情反覆，3月16日新增18宗確診，13宗為本地感染，2宗源頭不明。何文田督察宿舍C座爆疫；除38歲駐守刑事部的男督察證實染疫，同住在C座的41歲婦和2名分別10歲和11歲的女童亦確診，全部人都無病徵。有傳媒引述消息，指染疫男督察在確診前3日，曾接種首劑、整體有效率僅50.3%的中國科興疫苗。

至於西營盤URSUS Fitness健身室爆疫群組再多5宗，累計127宗。該5宗新確診都沒病徵，年齡介乎1至43歲，全部住港島中西區，其中3人住半山。

政府接近凌晨刊憲，多22棟建築或學校要強制檢測，包括爆疫的中環滙豐總行以及何文田督察級警察宿舍C座，成為本港首間要強檢的警察宿舍。至於港島半山西摩道、衞城道和堅道一帶的17棟住宅、教堂和博物館，包括港九五旬節會五旬節堂和孫中山紀念館，雖然過去14日零確診，僅污水驗出武肺病毒，亦要強制檢測。

3.16強制檢測大廈

政府刊憲，3月3日至16日曾到訪下列22棟建築或學校逾2小時者，須於19日或之前檢測。若已在14至16日檢測者，可獲豁免。

患者曾到訪

●堅尼地城泓都1座

●銅鑼灣大坑道16號

●何文田督察級警察宿舍C座

●中環滙豐總行

僅污水驗出武肺

●半山西摩道2A號蔚然

●半山西摩道13-13A號

●半山西摩道33號瀚然

●半山衞城里4號嘉苑

●半山衞城里4A號

●半山衞城里10號

●半山衞城里12號

●半山活倫臺1號活倫閣

●半山活倫臺2-3號福臨閣

●半山活倫臺4號嘉倫軒

●半山衞城道3-3A號孔翠樓

●半山衞城道6號衞城閣

●半山衞城道9A-9C號活倫大廈

●半山堅道100號殷然

●半山西摩道11號福澤花園A及B座

●半山衞城道11號港九五旬節會五旬節堂

●半山衞城道7號孫中山紀念館

其他

●九龍城九龍迦南中英文幼稚園

4人限聚令等防疫措施延長2周

衞生署不設疫情記者會，是繼本月10日後，相隔5日不舉行。本月10日單日新增8宗確診，隨後因西營盤URSUS Fitness健身室爆疫，疫情再次反彈。另外，周三（17日）晚將屆滿的一系列社交距離措施，包括4人限聚令等會再延長兩星期。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

由於多棟大廈納入強制檢測，政府3月17日起，會於中環滙豐總行大廈增設流動採樣站，而位於李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場及西營盤社區綜合大樓的流動採樣站，則會延長服務至19日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月21日）

●中環愛丁堡廣場（至3月21日）

●黃大仙廣場（至3月21日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月21日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月21日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月21日）

●元朗安興遊樂場（至3月21日）

●天水圍天瑞體育館（至3月21日）

●屯門建生社區會堂（至3月20日）

●沙田大會堂廣場（至3月21日）

●大埔社區中心籃球場（至3月21日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月21日）

供重開場所之強檢職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月19日）

●鰂魚涌社區會堂停車場 （至3月21日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供該區須強檢居民或職員

●灣仔修頓遊樂場（至3月19日）

●中環滙豐總行大廈（3月17至18日）

●西營盤李陞街遊樂場（3月19日）

●堅彌地城遊樂場（3月19日）

●西營盤社區綜合大樓（至3月19日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月21日）

●尖東加連威老道100號（至3月18日）

●尖沙嘴梳士巴利道24號（至3月17日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月21日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，毋須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月16日14:40）

11,329宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多17人出院（第6543、7172、10979、10986、10994、11017、11018、11031、11032、11048、11054、11103、11106、11112、11126、11255、11263號個案），

共10,786人（包括確診及疑似患者）。

●住院個案

291名確診者仍留醫；

10人危殆（第1989、3496、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10942號個案）、

11人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、10367、10585、10865、10984、11040、11055號個案），

其餘270人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

兩岸疫情 （截至3月16日20:30）

兩岸疫情最新數字：內地周一（15日）新增13宗確診個案，全部為境外輸入，分別是四川6宗、上海5宗、天津及江蘇各1宗。大陸累計確診90,062宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診990宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月17日06:25）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.2億，全球死亡人數超266萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,954萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過53.6萬。巴西確診人數超過1,159萬，死亡人數超過28.1萬。印度確診人數超過1,140萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●英格蘭公共衞生署周二表示，新增兩宗巴西P.1武漢肺炎變種病毒株感染個案，令英國的P.1個案增至12宗。P.1在巴西北部最先出現，而兩宗新症的患者皆曾到巴西。

英格蘭亦出現兩宗菲律賓變種病毒株個案，其中一宗的患者曾經外遊。

●法國當局周二表示，西部布列塔尼大區（Brittany）發現一種難測的新變種武肺毒株。

另外，法國七天平均新增確診個案數字超過2.5萬宗，是11月20日以來最多，總理卡斯泰說法國已經進入第三波疫情。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,542,308 (536,639)

巴⻄ 11,594,204 (281,626)

印度 11,409,831 (158,856)

俄羅斯 4,360,033 (91,395)

英國 4,282,141 (125,927)

法國 4,168,394 (91,324)

意⼤利 3,258,770 (103,001)

⻄班牙 3,195,062 (72,424)

⼟⽿其 2,911,642 (29,623)

德國 2,594,578 (73,785)

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