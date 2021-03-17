保安局局長李家超表示，當局已就《基本法》23條立法展開多方面工作，而直接採用《國安法》部份條文「係其中一個考慮」，強調不低估問題的複雜性，故預計難以在本屆立法會餘下任期完成立法。

李家超在立法會回應有關23條立法的口頭質詢時指，當局已就23條立法展開的工作，包括《國安法》生效以來，警方拘捕了100人，律政司就5宗案件提出檢控，當中涉及分裂國家、煽動分裂國家、恐怖活動、勾結外國或境外勢力、串謀顛覆國家政權，而法院裁決及對《國安法》條文的理解，對就23條立法具參考參用。

同時，當局亦會參考不同國家實踐其國安法的經驗。李又稱，回顧2003年立法的經驗，當時政府收到的意見分歧很大，故當局再立法時要訂出務實方案、做好諮詢、與市民溝通，避免誤解或被居心叵測人士妖魔化23條。

民建聯張國鈞建議當局，為確保23條立法不與《國安法》有抵觸，可直接採用《國安法》相關條文。該黨鄭泳舜則關注，23條立法如何體現是《國安法》下國安委的指導角色。

李家超表示，直接採用《國安法》條文「係其中一個考慮」，當局除參考外國的國安法外，也希望參考法院判決及對《國安法》有關保釋的詮釋。至於國安委在《國安法》下，就制訂政策有主導作用，但由於《國安法》規定國安委的工作訊息不能公開，故此他不能透露。同時，他強調未能仍要做好營造守法意識、多解說甚麼行為守禁止、與及防範制止危害國安的工作，因為「現在平靜，但好多暗湧，好多人唔死心，推動宣傳危害國家安全嘅訊息。」

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