左派喉舌批鬥獨立片商影意志紀錄片《理大圍城》「煽暴」，繼高先電影院叫停兩場《理大圍城》的放映後，原定於昨日至明日（16至18日）一連三場於香港藝術中心舉辦的《理大圍城》補場放映會亦臨時取消。藝術中心回覆傳媒查詢時表示「是個非常困難的決定」，盼各方諒解及包容。

藝術文化界別成為新一波批鬥對象。左派喉舌除了狙擊M+博物館藏品涉違《國安法》，再發功狙擊藝發局，《大公報》今日以頭版報道指藝發局資助多個反送中藝術團體及創作，「藝發局變相成為『黃電影』金主」，又點名多個藝團，包括光影作坊、糊塗戲班、天邊外劇場、同流劇場、香港文學生活館等。

左報翻查這些團體過去3個年度共獲資助1,494萬元，逐一點算不同團體及藝術家的資助額，其中獲最高資助額的光影作坊，主席謝明莊及另一名受助舉辦反送中主題相展的藝術家陳啟駿，被報道起底指「謝×莊是『反修例』聯署發起人之一」、「陳×駿……展出暴動期間的所謂『抗爭』作品，美化暴徒」。

另一個藝團天邊外劇場被該報道點名批評於2019年9月放映《盧亭百年夢終章──絕望與希望》是「煽惑『抗爭』」，指「畫面充斥『黃色頭盔』，寫着『逃犯』、『驚醒』、『孤立』、『共和』、『監獄』的道具，更以『民主與獨裁的國度』暗喻，大肆政治抹黑」。另外多名藝發局成員亦在文中被半點名批鬥，包括「藝發局評審員陳×遐，以及姓李、梁、周、鮑、鍾、梅和兩位陳姓的共八位藝發局大會委員」。

藝發局割席 稱違約可停撥款

中聯辦喉舌發功針對文藝界「毒草」後，藝發局即日傍晚出聲明回應指，不時發信提醒所有獲年度資助的藝團遵守香港法例以及其他合約條款，如違反合約內容，例如在現行法例下被確定為鼓吹港獨、推翻政府，該局可以暫緩、調整及停止撥款，該局會審議如何處理將進行的2021/22年度資助審批。藝發局又割席，指獲資助團體的活動或計劃內容並不反映該局意見，尊重藝術表達自由，但獲資助者亦必須遵守香港法例，並為其個人、團體、創作及表達承擔責任。

崔允信指短期內會取消所有放映以作抗議

《理大圍城》放映由去年12月初因防疫措施收緊上映無期，到本月再上映遇左報批鬥煞停。發行商影意志藝術總監崔允信回覆《蘋果》表示，感謝高先電影院及香港藝術中心一直以來的幫助，然而他決定短期內會取消所有放映，作為類似按章工作的抗議，「寫個劇本我都驚犯法呀依家」。

他指不明白《國安法》的界線，今日接連有M+館藏和藝發局被左報點名，需要與同業商討對策，但坦言如此下去本地藝術文創界「唔使玩」，「當一啲戲、藝術作品好多人鍾意睇，但你就唔畀佢放，郁啲就話人犯《國安法》，然後你話想點樣搞番起咩香港藝術創作、本土電影，咁係好荒謬，啲戲已經唔存在。」

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