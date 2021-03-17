市民對政府的疫苗接種計劃欠缺信心，參與人數遠遜預期。特首林鄭月娥今日出席立法會短問短答環節，引述專家稱接種後死亡的個案與疫苗無關，認為除了信任，亦要有誘因，指政府一直考慮提供通關誘因，也考慮放寬社交距離措施。她透露當局已初步向中央討論，考慮市民接種兩劑疫苗後放寬檢疫限制。

多名議員關注防疫和疫苗問題。民建聯陳克勤指，香港與內地的往返因為疫情停滯，促政府與內地商議，若市民接種國產疫苗後，可免檢測、免隔離下往返內地；同為民建聯的黃定光則指，疫苗接程後出現事故，由於是「性命攸關」，難免令人卻步。

林鄭指，第四波疫情前政府原定計劃讓本港市民往返廣東，但其後出現第四波疫情，而至今仍未受控。她認為，疫情未受控前，兩地人員往來條件未成熟，但指接種疫苗有幫助，呼籲市民接種，當局也初步與中央討論，考慮在市民接種兩劑疫苗後，可放寬檢疫限制。

指飲食界接種率不高 叫張宇人「加把力」籲業界打針

飲食界議員、自由黨張宇人指業界在疫情下受極大影響，促政府提供支援，又期望在飲食業界接種疫苗後，政府可放寬社交距離措施，如將食肆由每枱4人加到6人。林鄭指，未能承諾有新一輪的防疫抗疫基金和現金支援，她又叫張宇人「加把力」呼籲飲食業界接種疫苗，指該群組的接種率不太高，叫張「繼續努力」。

對於有議員關注因疫情而引起的經濟問題，林鄭指，防控疫情需要市民全力支持及配合，若政府要求市民強制檢測，鼓勵市民接種疫苗，但市民不配合，仍無法「清零」。

另外，民建聯梁志祥關注，非中國籍的香港特區永久性居民在不再通常居於香港後，有連續36個月或以上不在香港，將喪失其永久性居民身分，指疫情下不少身處外地的香港永久性居民的子女，未能趕及回港。林鄭月娥回應說，已要求部門首長酌情體恤及以個案式處理，特區政府會想方法解決。

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