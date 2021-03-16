【本報訊】前年11月8日市民發起悼念科大男生周梓樂活動，其中在香港仔海傍道一帶有人群聚集，20歲男學生疑以雷射筆照射警員被捕，被控《公安條例》下的在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件昨開審。當日在場的警長供稱，數名穿深色衫褲男在天橋高叫「死黑警填命」、「毅進仔」和「光復香港」等口號，當中被告兩度用雷射光照射他，但辯方指他在供詞中明明指被告穿淺灰色短褲，警長回應：「淺灰色係較深色衫褲」。

20歲男學生盧建熹被控前年11月8日在香港仔海濱公園的公眾地方，無合法權限或合理辯解，攜有一個能發出雷射光束的裝置。

指有人高叫「死黑警填命」

警長34808鄭家瑋供稱，當晚11時許得知有人於香港仔海傍道聚集堵路，於是乘巡邏車到場，駛至香港仔中心外時，他觀察到上方行人天橋有6名男子逗留並大聲叫囂：「死黑警，填命！」

鄭於是指示巡邏車到海傍道東行線掃蕩，聽到橋上男子再高叫「警察填命」、「毅進仔」和「光復香港」等，其間有一束綠色雷射光射到鄭的身體和面，他指是被告於天橋上手持「柄狀物」並射出雷射光柱。後來他下車，再遭被告用雷射光照向頭及眼。

鄭在盤問下同意，在天橋上看見的6名男子均身穿深色衫褲，惟辯方指鄭接受控方問及書面供詞中均表示，被告當時穿淺灰色短褲。鄭回應：「淺灰色我覺得係較深色衫褲。」他自言按色調分為深色和鮮色衫褲，故淺灰色褲屬「深色」。案件明日續審。

案件編號：ESCC713/20