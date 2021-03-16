【本報訊】網民前年12月9日發起「大三罷」，五名男子當日凌晨在上水被捕，被控串謀刑毀等罪昨續審。負責調查當中兩被告的警員均供稱，當日兩人招認有加入「光復上水」TG群組，但警員承認查問前沒施以警誡，亦沒即場記錄被告答案。辯方又質疑，其中一警的庭上證供與書面紀錄不同。該警員回應時，遭裁判官黃國輝指態度不當，要求他進一步解釋，但警員沉默不語，被黃官怒斥：「係咪唔答呀？想我叫你出去呀？」

被告地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生被控串謀刑事毀壞罪；男教師謝銘基（32歲）則被控管有工具意圖作非法用途罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿。

聞警回應「哦」即要求解釋

警員梁加偉供稱，當日他負責調查被告林曉偌，而林稱身份證放附近停車場天井的一個黑背包內，並帶梁去尋回。其後梁在警長指示下，問林有否加入一個名叫「光復上水、黎明行動」TG群組，林稱「有」。

惟辯方指梁在記事冊中寫明，他向林查問TG事宜後才搜索背包，與庭上說法不符。梁稱不肯定時序，但黃官指記事冊紀錄清晰，「即係你質疑記事簿準確性呀？」梁聞言稱，同意記事冊的時序紀錄。黃官不滿謂：「咁先同意呀？你係咩態度呀？」梁回應：「哦，咁我同意。」黃官憤怒地追問「請你解釋！咩叫『哦』？」

梁沉默良久後，低聲謂：「唔好意思。」黃再怒問：「你嘅解釋就係『唔好意思』？」梁不發一言，黃官見狀更憤怒，續追問：「點呀？你係咪唔答呀？想我叫你出去呀？」梁再沉默良久後，重申記事冊的時序正確。

調查被告謝銘基的警員吳愉駿則供稱，他曾在現場要求搜查謝的背包，但遭謝拒絕，他沒再跟進。其後他問謝有否加入「光復上水」TG群組時，謝稱「有」。惟他在盤問下同意，沒在紀事冊上寫下謝的招認，事後也沒向謝確認內容。黃官聞言插口謂：「紀錄都冇，點確認呢？」聆訊今續。

案件編號：FLCC1704/20