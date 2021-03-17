前年11月3日網民發起「七區行街」，有示威者凌晨在港鐵旺角站C1出口燃燒雜物縱火，當時19歲的年輕調酒師將發泡膠盒及木板拋進火堆。警方事後分析傳媒影片，一個月後拘捕調酒師。他今在區域法院承認暴動罪，辯方求情指被告當時受人慫恿、一時衝動犯案，被告願向港鐵賠償。

現已20歲的沈俊傑原被控暴動、縱火及違反蒙面法，他今承認暴動罪，後兩罪獲留在法庭檔案，未經法庭批准不得起訴。法官祁士偉下令先索取被告背景及教導所報告，被告須還押至本月31日判刑。

辯方求情時透露，被告在破碎家庭長大，與祖父母同住，又指被告自13歲起做義工，服務對象包括長者，而事發時年僅19歲，因受人慫恿、一時衝動才犯案，與其本性不符。被告被捕後已坦然承認指控，早有悔意，且主動向控方提出願意賠償，今日已可交出賠償金。

辯方直認控罪嚴重，被告已上了寶貴一課，但提到案中無警員受傷；被告沒使用武器，望法官能輕判。

案情透露，事發當日凌晨約2時，數名蒙面人士在旺角彌敦道及亞皆老街交界的港鐵旺角站C1出口燃燒雜物縱火，蒙面的被告將發泡膠盒及木板拋入火堆。港鐵C1出口的鐵閘、天花及附近地面被焚，鐵閘的維修費達10,400元。

警方事後分析傳媒影片，在前年12月31日拘捕被告，被告警誡下稱看電視得知有示威者在現場集結，一時貪玩才到場參與，到場時起初僅有20至30人堵路及縱火，他將雜物放在路障上，有不知名人士要求他協助，他遂將發泡膠盒放在港鐵站出口的火堆上，犯案期間一直戴着面罩蒙面。

【案件編號：DCCC372/20】

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