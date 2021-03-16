【本報訊】47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，其中32人遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。根據司法機構網頁顯示，前立法會議員毛孟靜、梁國雄等五名被告已向高等法院提出保釋申請，聆訊定於本周五、3月29日及31日處理。另據了解，劉頴匡亦將向高等法院提保釋申請。

周五首案處理徐子見申請

將向高等法院提出保釋申請的五名被告為徐子見、毛孟靜、岑子杰、梁國雄及鍾錦麟，均預計需時一小時。首案處理徐子見的申請，聆訊本周五進行，也是由國安法指定法官、高等法院法官杜麗冰處理。岑、毛及梁則3月29日處理，鍾則3月31日提出擔保申請，四人的案件未有顯示審理法官。

五名被告早前遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，他們須還柙至5月31日再訊。當中毛、岑和梁上周五在裁判法院申請保釋覆核，惟仍遭蘇官拒絕。三人均放棄每八天覆核保釋的權利。

另外，民間集會團隊去年1月在中環遮打花園舉行「天下制裁」集會，中途遭警方腰斬，引發警民衝突。警方事後拘控發起集會的劉頴匡等多人，三宗相關案件昨在區域法院再訊。同涉初選案的劉頴匡由懲教人員押解出庭，和另四名被告一起應訊，他甫步出囚室即向法庭鞠躬，又向聲援公眾點頭、揮手和雙手合十致意。劉在犯人欄內坐下後，和女友黃于喬互相揮手。

散庭後，多名聲援者向劉大叫：「撐住呀，阿匡！」劉亦拉低口罩回應：「頂住呀！」然後步入囚室。黃稍後到囚車出口送車，遭逾10名警員截查包圍。

庭上原處理控方將三案合併的申請，惟劉反對申請。案件4月29日再訊。

案件編號：HCCP126、134-137/21、DCCC946-948/20