【本報訊】本港或出現首宗接種疫苗後仍然中招的個案。昨新增18宗確診個案，當中13宗屬本地感染。何文田督察級警察宿舍C座爆疫，新增四宗確診個案，涉及一家四口，包括一名38歲男督察、41歲女子，以及兩名分別10歲和11歲的女童。網媒「眾新聞」報道，該名38歲男督察確診前四日曾接種整體效率僅五成的科興疫苗第一針，惟仍中招。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫苗接種四日後的保護力與「冇接種一樣」，因為身體一般會在接種後兩周始產生抗體，四周後保護力才達致高峯，因此接種第一劑疫苗後受感染不出奇。

衞生防護中心昨公佈，本地新增感染個案有13宗，其中兩宗源頭不明，另外11宗有關連個案包括四宗同住於何文田督察級警察宿舍C座的個案，四人為家人，全部沒有病徵，其中38歲男病人為警方前晚公佈駐守刑事部的初步確診的男督察，其家人分別為一名41歲女子和分別10及11歲的兩名女童。

「眾新聞」昨晚報道，該男督察3月12日接種科興疫苗，惟警方及衞生防護中心的新聞公佈均未有提及該男警曾經接種疫苗。警方昨晚並無回應該男督察曾否接種疫苗，只重申男警家人曾接觸過確診個案，因此主動檢測而揭發確診，又指已要求物業管理公司增加消毒警察宿舍的次數。

醫生：打四日冇保護力

據悉，警方正與衞生署查核事件，消息指，雖然警方鼓勵人員打針，但警方並無要求警務人員打針後須滙報，警方不清楚至今有多少名警員接種了疫苗。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫苗接種後四日的保護力，實際與「冇接種一樣」，因為身體一般會在接種後兩周產生抗體，四周後保護力才到高峯，而且病毒有潛伏期，患者亦有機會在接種疫苗前受感染。他指科興在接種首劑疫苗四周後便會接種第二劑，故第一劑疫苗保護力的數據甚少。他稱，疫苗保護力最終要在接種第二劑後四周才顯現，故疫苗保護力數據亦會在接種計劃開始後兩至三個月才可作準。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦指所有疫苗均需打完兩針，保護性才能確立，「如果你未完成晒兩針，可以睇成你身體係未有保護，所以點解我哋咁強調，唔好諗住接種完第一劑就完工，就算打晒兩劑都唔係100%」。曾指復必泰打完第一針後的第14至20日，可減低46%無症狀感染，惟科興疫苗未有相關數據，「呢位人士都係接種咗幾日啫，距離接種日子越遠先越有效」。

本報對比資料，料該個警察家庭的感染源頭為兩名女童其中一人，兩女童分別就讀九龍塘官立小學小五及小六，該校一名12歲小六男生3月14日確診，懷疑傳染同學。該校前日起至本月底改為網上授課。

民主黨：應封宿舍強檢

衞生防護中心資料顯示，中招的男督察曾於本月12日到土瓜灣東興大樓中泰味美，翌日偕兩女童到訪太子好客來餃子店和何文田愛民廣場，兩女童本月12日曾到何文田僑園，41歲女病人未有報告出行紀錄。

民主黨醫療政策副發言人袁海文認為督察宿舍已有四宗個案，引起附近街坊關注，雖然政府封區沒有準則，個人亦不同意封區，但從政策一致性上，政府應對督察宿舍封區強制檢測，「唔係市民就會疑問點解呢啲封，嗰啲又唔封」。

何文田選區的九龍城區議員馮文韜表示，督察宿舍多人中招，加上前日金百利大廈亦錄得一宗個案，附近居民甚為擔憂，已要求食環署在附近街道進行深度消毒，由於該區內沒有食肆、商舖，「冇咩人群聚集」，估計患者從其他地方感染機會較大。