尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，專家估計可能是茶水間放置已用食具和廚餘致交叉播毒；另港大微生物學系講座教授袁國勇巡視後，認為爆疫另一原因疑是店內鮮風輸送量不足，造成短距離空氣傳播。港府隨即下令全港食肆安排「執枱專員」，或每次執枱後須更換手套或潔手，違者可被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱，為期14日。

政府周二（16日）低調刊憲加推餐飲業務防疫措施，食衞局局長陳肇始即將根據業務及處所規例第599F章向餐飲業務發出指示，要求堂食處所須在下月30日或之前，達至每小時換氣率至少達6次，或安裝空氣淨化設備替代，違者同樣可被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。食環署已於周二宣佈委任有關規定工作小組成員，向政府提出新措施建議。

新措施針對堂食 空氣淨化系統須具UV-C規格

根據政府周三凌晨刊憲，公告延續《預防及控制疾病條例》下的社交距離措施，包括業務及處所規例（第599F章）、4人限聚令（第599G章）及佩戴口罩（第599I章），另低調新增有關提供堂食的餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備方面須遵守之規定。新例規定處所須在4月30日或之前完成。

有關提供堂食之餐飲處所在換氣量或空氣淨化設備之要求，包括鮮風輸送量須達至每小時換氣6次，或使用符合指定規格和按實際情況適當地應用空氣淨化設備作為替代。有關空氣淨化系統須具備高效顆粒空氣過濾（HEPA）結合紫外線C技術（UV-C）設備、HEPA設備或UV-C設備。有關處所若未能於5月1日前達到上述要求，違者可被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

8專家組訂具體指引

食環署亦於周二（16日 )發稿，稱食衞局局長即將根據第599F章向餐飲業務發出指示，訂明上述新規定，食環署在發稿同日宣佈已委任有關工作小組成員，向政府提出有關新措施建議，制訂具體指引，以供餐飲處所負責人、通風設備承辦商及空氣淨化設備供應商參考。食環署和機電工程署亦將派出代表，以觀察員身份參與工作小組。

工作小組由香港工程師學會主席源栢樑教授任主席，成員包括盈電工程有限公司執董陳紫鳴、測量師學會建築政策小組主席何鉅業、綜合機電工程和消防工程服務顧問李兆江，及港大機械工程系建築環境講座教授李玉國等。

食環署曾指與業界商討中

因應K11 MUSEA名潮食館爆疫，店內鮮風量被揭僅達牌照要求三分之一，疑是爆疫播毒57人的原因。政府於月初曾透露將要求食肆每小時換氣率至少達6次，否則須設空氣淨化設備。惟有食肆欲找工程公司檢測換氣率遭拒，對方指「全行都唔肯做，因為唔識驗換氣，唔敢亂簽證明」。

有工程公司負責人曾指，最近不少客人查詢檢測換氣率，坦言「好難做」，因政府未定下量度標準，業界難以跟進元；又指加設空氣淨化設備雖然簡單，約數千元一部，但若要具備紫外線-C（UV-C）或UV-C規格，「就唔係好多牌子有」。

食環署月初曾指，現仍與業界商討措施，又指普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂牌照的持牌人，可透過署方網上平台申報其處所座位間換氣量的資料，並須同時上載由註冊專門承建商（通風系統工程類別）發出的證明書，當中用以計算換氣量的資料包括座位間的總面積、天花的高度及通風系統的供氣量等；未達要求的食肆則須加裝具備符合規格的空氣淨化設備。

截至上月，署方共接獲91宗持牌食肆申報座位間換氣量或已安裝空氣淨化設備。

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