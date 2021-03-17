47人因參與或組織民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，案件早前經歷馬拉松式聆訊後，其中32人遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。司法機構網頁顯示，民主黨前立法會議會尹兆堅將於本月23日（下周二）到高等法院申請保釋。案件定於早上10時半處理，處理法官仍是國安法指定法官、高等法院法官杜麗冰，預計需時一小時。

尹兆堅早前遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，須還柙至5月31日再訊，及後他於上周五在裁判法院申請保釋覆核，尹臨時撤銷申請，並放棄每8天覆核保釋的權利。

而案中另五被告徐子見、毛孟靜、岑子杰、梁國雄及鍾錦麟早前亦已向高等法院申請保釋，聆訊分別定於本周五(19日)、29及31日處理。

連同尹兆堅，6人的聆訊時間如下：

徐子見 3月19日 上午9:30

尹兆堅 3月23日 上午10:30

岑子杰 3月29日 上午10:30

梁國雄 3月29日 上午11:30

毛孟靜 3月29日 下午2:30

鍾錦麟 3月31日 下午2:30

【案件編號：HCCP141/21】

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