港府今日（17日）將《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》提交到立法會進行首讀和二讀，以「效忠」之名，踢走異見者為實的戲碼，或許不日上演。宣誓與否的去留問題上金，油尖旺區區議員李傲然傾向留任，雖然面對未知的風險，但他希望利用區議員之職，跟進民生、社區等問題，也不想區議會淪為立法會，只餘下一把聲音。

記者 何嘉瑤

上月底港府將要求區議員宣誓的條例草案刊憲，300多位民主派區議員隨即要面對去留問題，早前表明傾向留下、會宣誓的李傲然在接受《蘋果》專訪時重申，個人立場不變，強調為港人服務的心，始終如一。

李傲然透露，有區內居民、相熟的義工們得知他傾向宣誓的立場後，同意其想法：「你嗰時（2019年區議會選舉）都入到閘，呢段時間你都盡心盡力做，睇唔到點解你要離開喎！」因此李相信，港人仍希望他們能在時代的洪流下「坐穩」，在多重掣肘下用盡空間、方法尋找出路，在建制派主導的立法會下，利用體制內僅餘的渠道，為民發聲，令社會上不至於有如立法會般，只剩下「一種聲音」。

地區鼠患、三無大廈、舊式樓宇等衞生問題，都是李傲然關注的民生議題，尤其是三無大廈缺乏業主立案法團、互委會及管理公司。李認為，區議員更應該肩負起橋樑的角色，協助街坊與政府部門溝通，同時督促他們加快工作進度，實現市民對民主派區議員的期許：「我哋，可以令香港變得更加好。」

「為香港嘅民生問題出謀獻策⋯⋯難道咁樣唔係效忠香港特別行政區？」

即使依照政府遊戲規則宣誓，並不代表民主派區議員能解決「被DQ」的風險。政制及內地事務局局長曾國衞曾表明，區議員若作出或意圖作出「負面清單」所列出的行為，即被視為不符合擁護及效忠，包括「作出危害國家安全行為或活動」、「作出或有傾向作出損害《基本法》內以特首為主導的政治體制秩序」等，空泛定義令區議員容易誤墮灰色地帶。

面對紅線飄移的政治環境，李傲然坦言，區議員一職逐漸變得不實在，甚至無法預期會否有被DQ之日，但他認為身為區議員，除了有代議士之職，更有充當市民一枚「定海神針」之職，與港人同行，等待屬於香港的未來，他稱，只要問心無愧，便無悔：「為香港嘅民生問題出謀獻策……難道咁樣唔係效忠香港特別行政區？」

李傲然並說，沒有為個人未來預想太多，甚至可以說是沒有「兩手準備」，只着眼於眼前的工作，希望毋負選民的支持，因為香港這片土地對李傲然來說，是個可以「合埋眼」到目的地的地方，直言世界之大，卻只有香港能令他有歸屬感、會稱之為「家」的地方。

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