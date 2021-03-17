建制傳媒連日攻擊M+博物館的展品有爭議性，新民黨容海恩今天在特首林鄭月娥出席立法會短問短答質詢環節時，亦就此狙擊，指本年底開幕的西九文化區M+博物館有展出作品疑違反「港版國安法」，要求政府防止違法作品上架。林鄭稱，當局尊重文化藝術表達自由，但認為公職人員能夠分得到，甚麼是散播仇恨、破壞兩地人民關係及危害國家安全，政府會保持警惕。

針對M+博物館的輿論由網上延伸到立法會。容海恩指，政府投放大量資源予西九文化區，博物館、美術館內的作品應該「宣傳正能量、審美眼光的表達」，但M+博物館的作品卻疑似違反《國安法》、侮辱國家尊嚴，促政府預防散播仇中情緒、涉煽動他人分裂國家的作品上架。

林鄭月娥在回應指，對於有人質疑有藝術品會「踩紅線」，她認為每一位公職人員都應該支持和維護國家安全，當局尊重文化藝術表達自由，但同時認為分得到界線，「條線係分到，咩係文化藝術創作自由，咩係散播仇恨、破壞兩地人民關係，以至危害國家安全」，強調當局會警惕。

建制傳媒連日攻擊M+博物館，中聯辦旗下的「點新聞」指M+博物館將展出極具爭議性的作品，包括中國異見藝術家艾未未，指控其1995年作品《透視學-天安門》裏對天安門舉中指，暴露出他對國家的仇視；又批石心寧的《杜尚回顧展在中國》油畫作品，就是以醜化、詆毀國家領導人作主題。M+博物館館長華安雅（Suhanya Raffel）會見記者時指，有關作品「沒問題」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！