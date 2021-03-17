前年9月「和你塞3.0」行動，大批市民在沙田港鐵站內與防暴警衝突，事後兩男一女被控暴動、拒捕等四罪。本案主控、律政司助理刑事檢控專員伍淑娟昨於開庭前，在灣仔政府大樓停車場內暈倒送院，案件押後至今日於區域法院續審。伍今早出庭時精神飽滿並無異樣，她脫下口罩進行主問時，亦不時面露笑容。甫開庭，她先向法庭就昨日耽誤聆訊致歉，惟無進一步透露其身體狀況及暈倒原因，法官郭啟安則從容回應：「唔緊要，好高興今朝見到你。」

控方今傳召最後一名、負責調查證物的警員呂偉豪作供。控方於庭上播放多段閉路電視和新聞片段，亦呈上檢獲的證物，讓呂確認本案各被告身份。

呂從片段中指出次被告謝嘉綸，指謝的特徵包括「耳珠長、耳窩深」、當時配戴黑粗框眼鏡、穿藍色上衣、背黑色背包等。

呂又多次依賴謝的剷青短髮作辨認，他形容謝的髮型為「側邊剷青」，有辯方大狀即笑言同場協助播片的林姓警員「嗰髮型都係咁」，郭官亦笑指「呢嗰髮型好流行」。辯方大狀環顧身旁其他男大狀，再隨口補充一句：「望埋去個個都係。」

呂及後作供時再就謝的髮型加以補充，指片段疑似謝的男子後方頭髮亦有幾處豎起，他解釋謂：「（髮型）係要將一邊剷青，再將另一邊頭髮蓋過去。」又指：「有幾個deung deung（即尖端的「端」字，意指豎起的頭髮），係髮型嘅設計。」辯方大狀即向法庭笑問：「閣下，個deung字我哋點作記錄好？」他又建議以「叮叮糖」的「叮」讀音作參考。案件押後至4月12日續審，期間被告繼續保釋。

案發於前年9月7日，首被告女經理劉婉玲（46歲）及任職活動策劃員的次被告謝嘉綸（44歲），被控與其他身份不詳者參與暴動。首被告另被控一項襲警罪，指她襲擊督察1663劉俊豪。第三被告電腦技術員李俊霖（28歲）則被控拒捕及管有攻擊性武器兩罪，指他抗拒劉及在沙田站B出口管有兩支雷射筆。

【案件編號：DCCC33、193/20】

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