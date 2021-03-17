以不足200票落選前年區議會選舉土瓜灣南選區的獨立候選人林博，早前向高等法院提出選舉呈請，指當選的民主派李軒朗宣傳手法涉及非法行為，求法庭裁定李為非妥當當選，並改判落選人當選或將議席懸空。案件今聆訊，林博一方陳詞指李在多份宣傳海報、橫額等，聲稱獲得沈旭暉、劉小麗及其他泛民區議員支持，但李在明知未得到對方的書面同意下，仍然出版宣傳刊物。答辯方指李並非有意違規，只是一時大意，向法庭申請豁免條例限制。

沈旭暉口頭同意支持 未及簽署同意書

呈請人林博將李軒朗、及該區選舉主任郭偉勳列為答辯人。林博一方表示， 李以訊息聯絡國際關係學者沈旭暉、前立法會議員劉小麗、前學聯常委會主席劉昕雋等人，希望獲得對方的書面同意書；沈旭暉及劉昕雋及後口頭上答應李會簽同意書，但二人未能在選舉日或之前補回書面同意書，劉小麗則從未答應簽署。而李是憑上述人士的影響力，才贏得選舉。

李一方回答因公務繁忙、程序混亂才一時疏忽，誤以為在收到同意書下，才出版宣傳刊物。林博一方指，李的訊息內容顯示他是明知故犯，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27條，即發佈假稱獲支持的選舉廣告，干犯非法行為。雙方將於下午繼續陳詞。

【案件編號：HCAL247/20】

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