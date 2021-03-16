【拆局】特首林鄭月娥正全力配合北京推動改變香港選舉制度，但同一時間，港府推動打武肺疫苗反應差，解決失業卻令失業率不斷創新高，林鄭及行會更在這時通過任由巴士公司大幅加價。有政界人士指，林鄭在推動政治任務上是夠強硬，但從她處理疫情、失業等問題看，她的能力難免令人質疑，「北京成功清除民主派之後，講明要嘅唔係『忠誠廢物』，而係『賢能的愛國者』，林鄭都要向北京顯示佢有幾『賢能』」。

完全交不出對策

該政界人士指，早前負責香港事務的副總理韓正接見林鄭時，除了叫林鄭要認真落實推動改變香港選舉制度的政治任務外，也提及要將疫情防控作為當前「中心任務」，更要在防疫前提下做好經濟社會各方面工作，由此可見，北京重視政治任務之餘，「林鄭係抗疫防疫、經濟民生都要有表現、交功課」，但單是港府推動市民打武肺疫苗一事，市民反應奇差，林鄭政府已難交代，還有失業率不斷創新高，而且開始由飲食零售、擴散至其他行業，但林鄭政府完全交不出對策，「好似任由失業率不斷創新高」。

但最令該政界人士感不解的是，明明失業率高、經濟差，林鄭及行會仍通過巴士公司大幅加價，「畀市民感受係，政府冇保住市民收入，但就保住巴士公司收入，市民生活艱難唔理」。他指北京護法講明中央不要「忠誠廢物」，要的是「賢能的愛國者」，「林鄭都要喺民生上交出成績，證明佢有幾『賢能』」。