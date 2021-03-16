中共官員與親共政客繼續演出「完結」香港選舉大龍鳳，一方故作聆聽狀，另一方除了為黨的英明決策大唱讚歌之外，就是或自薦出任資格審查委員，或要求增加所屬團體的議席，或自作多情地解畫「較大比例」，活脫脫就是爭着咬選委會、資格審查委員會狗餅的模樣，令人感嘆前全國人大代表鄔維庸的兩句名言，即享受強姦論和狗餅論，都在這些忠誠的廢物身上完美體現。

親共官員、政客、媒體對全國人大3.11決定的歡呼聲，已盡顯鄔維庸的享受強姦論適用於他們。而近兩日他們在座談會上的表現，又表明鄔維庸的狗餅論同樣適用於他們。

2004年2月，鄔維庸在一個公開論壇上說：「人就好像狗，如果狗要跳起來才有餅吃，牠就會越跳越高。如果現在讓狗吠兩下就給牠餅吃，那隻狗日後就不懂得跳。」他當時是泛泛批評香港人，指「香港以前有拚搏精神、有創業精神，現在發覺沒了，為甚麼呢？無他，俾人餵狗餅餵壞咗。」狗餅論一出，輿論譁然，鄔維庸為此舉行記者會公開道歉，長毛還到場奉贈狗餅乾、罐頭和骨頭。

鄔維庸當年的狗餅論侮辱了港人，但如今用在被「廢柴學者」形容為「忠誠的廢物」的親共官員、政客身上，豈不是恰如其分？香港主權移交後，親共政團在立法會、區議會選舉中的成績，都大致符合四六比的民意，直到2019年區議會選舉才崩盤。在往年的選戰中，西環操盤、特府或明或暗助選，就好像向親共政團餵狗餅，一旦狗餅出問題，這些政團豈能不被餵壞咗？

話說回來，一些親共政客以前多少還是有羞恥心的。2019年6月，林鄭在宣佈暫緩《逃犯條例》修訂前，在禮賓府會見一眾親共人士，期間有女議員以粗口問候林鄭，指摘她錯估政治形勢，「令到我啲兄弟落去解說日日被人X！X街，你試下落區日日畀人X呀！」或許，在那一刻，一些親共人士還在擔心當年11月的區選如何面對民意，起碼心中還有選民。

不順民意 只能造假

但是，忠誠的廢物也好，廢柴學者也好，都不可能真正掌握民意動向，或者說民心所向，只能在區選崩盤後自欺欺人。林鄭說看到不少選民「希望能夠透過投票展示他們對暴力的不滿」，葉劉淑儀竟然在新民黨全軍盡墨後對得票數有增長引以為傲。被餵狗餅餵壞了的官員、政客，不反思如何尊重民意、跟從民意，反而寄望於中共再派大餅以影響香港政局。被葉國謙譏為「廢柴學者」的田飛龍當時已指摘這是變相的民意示威，波及一國兩制的整體制度安全，恐嚇香港人贏了選舉、輸了未來。

從港區國安法出台，到改變香港選舉制度的3.11決定出台，林鄭一再感謝中央出手，親共政團、政客、媒體同樣山呼萬歲，有了這兩大碟狗糧，以後的選舉何懼民意？何須理會民意？只要向中共官員跪低搖尾乞食即可。因此，當中共在香港演出聽取民意的大龍鳳時，能與會的根本不會反映香港主流民意，甚至以所謂在街頭、網上收集的支持人大決定的簽名邀功請賞，中共也可以用這些代表、簽名，向國際社會宣稱得到香港民意支持、廣泛聽取香港民意。

由此可見，中共看到忠誠的廢物已失去在民主選舉中取勝的機會，靠餵狗餅讓他們跳起來已不可能，因此聽取廢柴學者的建議，徹底改變香港的選舉制度，透過選舉委員會和資格審查委員會，剝奪港人的選舉權和被選舉權。如此公然侵犯國際人權公約所規定的普及和平等的選舉權，一班忠誠的廢物、廢柴學者都視而不見，忠誠的廢物更視之為新狗餅而爭相搶奪，廢柴學者自鳴得意，以為一計安天下。但《孟子》曰：「得天下有道，得其民，斯得天下矣。得其民有道，得其心，斯得民矣。得其心有道，所欲與之聚之，所惡勿施爾也。」簡言之，得民心者得天下，民心可以一時被暴政扭曲、被代表，但終究會決定天下的歸屬。

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李平